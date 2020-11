Κορονοϊός: Τενόρος τραγουδά από το παράθυρό του στο Παρίσι και συγκινεί – video

Ένας Γάλλος τενόρος, ο Στεφάν Σενεσάλ, είναι ένας ακόμη καλλιτέχνης που ο κορονοϊός τον έχει αφήσει χωρίς δουλειά καθώς οι αίθουσες όπερας στο Παρίσι έχουν κλείσει.

Έτσι βρίσκεται κλεισμένος στο σπίτι του στο Παρίσι όπου επιβιώνει με μακαρόνια και πατάτες και τραγουδά από το παράθυρό του και μαγεύει τους γύρω του.

.Οταν ο κορονοϊός ανάγκασε την κυβέρνηση στη Γαλλία να επιβάλλει lockdown ο Σενεσάλ όπως και άλλοι μουσικοί, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, βγήκαν στα μπαλκόνια τους ή στα παράθυρά τους σ’ όλη την Ευρώπη για να τραγουδήσουν στους γείτονές τους και να τους εμψυχώσουν.

VIDEO: Opera singer Stéphane Sénéchal sings every day at 7pm from his window in support of his Parisian neighbours as the French capital remains on virus lockdown pic.twitter.com/p0b3OBbkVp