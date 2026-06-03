Κουβέιτ: Με 13 βαλλιστικούς πυραύλους και 17 drones η φονική επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν

Συγκλονισμένο είναι ακόμα το Κουβέιτ από τον καταιγισμό πυραυλικών επιθέσεων και επιδρομών με drones που εξαπέλυσε εναντίον του το Ιράν τις πρώτες πρωϊνές ώρες της Τετάρτης (03.06.2026).

Το μπαράζ των αεροπορικών βομβαρδισμών που πραγματοποίησε το Ιράν στο Κουβέιτ είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και 63 να τραυματιστούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, ο υπουργός Άμυνας της χώρας επισκέφτηκε τραυματίες της φονικής ιρανικής επίθεσης που είχε στο στόχαστρο στρατηγικές εγκαταστάσεις και υποδομές, μεταξύ των οποίων και το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ.

#Kuwait‘s Minister of Defense visits those injured in the Iranian attack that targeted civilian & vital facilities, including Kuwait International Airport.https://t.co/EcjTqFYUk9#KUNA pic.twitter.com/myI8NYpsgU — Kuwait News Agency – English Feed (@kuna_en) June 3, 2026

Την ίδια στιγμή, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε πυρά από περίπου 30 πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

WATCH: Kuwait fires air defenses to intercept Iranian missiles pic.twitter.com/RCyRZHAu8V — Rapid Report (@RapidReport2025) June 2, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν 13 εχθρικούς βαλλιστικούς πυραύλους στον εναέριο χώρο του Κουβέιτ από τα ξημερώματα, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν πάνω από πολυάριθμες κατοικημένες περιοχές, με αποτέλεσμα την πτώση θραυσμάτων.

Επίσης, «εντόπισαν επίσης και επιτέθηκαν σε 17 εχθρικά drones», τόνισε ο στρατός με ανάρτηση στο Χ.

Απελάθηκαν 2 διπλωμάτες της ιρανικής πρεσβείας

Επίσης, το Κουβέιτ αποφάσισε σήμερα (03.06.2026) να απελάσει δύο μέλη της ιρανικής πρεσβείας, με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας να διευκρινίζει ότι κάλεσε τον Ιρανό επιτετραμμένο, στον οποίο διαμαρτυρήθηκε «για τη συνεχιζόμενη ιρανική επιθετικότητα».

Τον ενημέρωσε επίσης για την απόφαση «να μειωθεί ο αριθμός του προσωπικού της ιρανικής πρεσβείας στη χώρα» και να κηρυχθούν δύο από τα μέλη της ως ανεπιθύμητα πρόσωπα, δίνοντάς τους προθεσμία 24 ωρών για να εγκαταλείψουν τη χώρα, υπογραμμίζει η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Κουβέιτ.

Τα νοσοκομεία του Κουβέιτ υποδέχθηκαν δεκάδες τραυματίες από την επίθεση με drones κατά του αεροδρομίου, η οποία προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου, ενός Ινδού επιβάτη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη

Το υπουργείο Υγείας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι 63 άνθρωποι νοσηλεύονται, ανάμεσά τους πολίτες, επιβάτες και εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο, «με τραύματα στο κεφάλι, με εγκεφαλικές αιμορραγίες, ακρωτηριασμούς και τραύματα που προκλήθηκαν από εκρήξεις».

Οι Φρουροί της Επανάστασης της Ισλαμικής Δημοκρατίας ανακοίνωσαν στο επίσημο κανάλι τους στο Telegram ότι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση που έγινε, ως αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικού τάνκερ και ιρανικού νησιού.

«Σε απάντηση της επίθεσης αυτής, η αεροπορική βάση Αλι αλ-Σάλεμ του Κουβέιτ, καθώς και η έδρα του 5ου αμερικανικού στόλου στο Μπαχρέιν έγιναν στόχος επιθέσεων με πυραύλους και drones των δυνάμεων των Φρουρών», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το Ιράν απειλεί με νέες επιθέσεις

Από την άλλη πλευρά, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις ΗΠΑ να εξαπολύσουν από το έδαφός τους επιθέσεις εναντίον ενός ιρανικού τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ και ενός πύργου τηλεπικοινωνιών στο νησί Κεσμ.

Το υπουργείο σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι «καταδικάζει έντονα την αποικιοκρατική χρήση από τις ΗΠΑ του εδάφους και υποδομών χωρών της περιοχής για να εξαπολύσουν τις επιθετικές ενέργειές τους εναντίον του Ιράν», ενώ υπογράμμισε ότι οι ηγέτες του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν φέρουν «άμεση και ξεκάθαρη ευθύνη» για τις επιθέσεις αυτές.

Το Ιράν τόνισε ότι διατηρεί το δικαίωμα στην αυτοάμυνα και πρόσθεσε ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να απαντήσει, περιλαμβανομένης της στοχοθέτησης της πηγής οποιασδήποτε νέας επίθεσης.

Στο μεταξύ ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Μοζταμπά Χαμενεΐ, ο Μοχσέν Ρεζαΐ, προειδοποίησε για «καταιγισμό πυραύλων και drones» σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης.

«Κάθε πλήγμα και κάθε επίθεση θα αντιμετωπίζεται με έναν καταιγισμό πυραύλων και drones», έγραψε στο Χ.