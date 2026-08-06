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Τραμπ: «Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα – Εμείς ελέγχουμε τα Στενά του Ορμούζ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη εξελίσσονται θετικά, ενώ αναφέρθηκε και στις διαπραγματεύσεις για τα Στενά του Ορμούζ
Ντόναλντ Τραμπ
Photo / Reuters
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Αισιόδοξος για την πορεία των εξελίξεων εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι εκτιμά πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα διαρκέσει για πολύ ακόμη.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο το βράδυ της Πέμπτης 06.08.2026, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε: «Πιστεύω ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα», ενώ πρόσθεσε ότι «οι Ιρανοί δεν μπορούν να αντέξουν για πολύ ακόμη».

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι συμμετέχει προσωπικά στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, λέγοντας: «Συμμετέχω στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Πηγαίνουμε καλά. Μια συμφωνία θα μπορούσε να υπάρξει σύντομα».

Αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να επιβεβαιώσει ότι έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία. Ωστόσο, δήλωσε: «Δεν θέλω να πω ότι έχει συμβεί, αλλά είναι κάπως ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Εμείς ελέγχουμε τα Στενά».

Οι δηλώσεις του έγιναν την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν για τη διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, το ιρανικό κοινοβούλιο εξετάζει σχέδιο συμφωνίας που προβλέπει την απαγόρευση διέλευσης πλοίων από χώρες που χαρακτηρίζονται «εχθρικές», όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό.

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