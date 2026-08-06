Τραμπ: «Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα – Εμείς ελέγχουμε τα Στενά του Ορμούζ»

Αισιόδοξος για την πορεία των εξελίξεων εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι εκτιμά πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα διαρκέσει για πολύ ακόμη.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο το βράδυ της Πέμπτης 06.08.2026, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε: «Πιστεύω ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα», ενώ πρόσθεσε ότι «οι Ιρανοί δεν μπορούν να αντέξουν για πολύ ακόμη».

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Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι συμμετέχει προσωπικά στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, λέγοντας: «Συμμετέχω στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Πηγαίνουμε καλά. Μια συμφωνία θα μπορούσε να υπάρξει σύντομα».

Αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να επιβεβαιώσει ότι έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία. Ωστόσο, δήλωσε: «Δεν θέλω να πω ότι έχει συμβεί, αλλά είναι κάπως ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Εμείς ελέγχουμε τα Στενά».

Trump on Iran:



I think the war will end pretty soon. I don't think they can go much longer. pic.twitter.com/CYfE3EoLmM — Clash Report (@clashreport) August 6, 2026

Οι δηλώσεις του έγιναν την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν για τη διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, το ιρανικό κοινοβούλιο εξετάζει σχέδιο συμφωνίας που προβλέπει την απαγόρευση διέλευσης πλοίων από χώρες που χαρακτηρίζονται «εχθρικές», όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό.