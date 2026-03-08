Συμβαίνει τώρα:
Κουβέιτ: Το Ιράν χτύπησε ουρανοξύστη – Συγκλονιστικές εικόνες

Την Κυριακή (08.03.2026) το πρωί το Κουβέιτ βρέθηκε  αντιμέτωπο με νέα επίθεση με πυραύλους και drones
Καίγεται κυβερνητικό κτίριο στο Κουβέιτ
Καίγεται κυβερνητικό κτίριο στο Κουβέιτ

Φλέγεται ουρανοξύστης το Κουβέιτ, καθώς οι επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του Κόλπου δεν έχουν τέλος , παρά τη δέσμευση του προέδρου Πεζεσκιαν ότι δεν θα συνεχιστούν.

Τεράστιες φλόγες τύλιξαν ουρανοξύστη του Δημόσιου Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης στο Κουβέιτ όταν το κτίριο χτυπήθηκε μετά από επίθεση drone από το Ιράν.

Συγκλονιστικά βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν το κτίριο να καίγεται σε πολλούς ορόφους, με τεράστια σύννεφα πυκνού καπνού να καλύπτουν τον ουρανό πάνω από την πόλη.

 

 

Την Κυριακή (08.03.2026) το πρωί το Κουβέιτ βρέθηκε  αντιμέτωπο με νέα επίθεση με πυραύλους και drones, όπως ανακοίνωσε ο στρατός του εμιράτου, κατά την ένατη ημέρα του πολέμου μεταξύ του Ιράν, του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

 

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ ανταποκρίνεται αυτή τη στιγμή σε εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones», ανακοίνωσε ο στρατός μέσω Χ, προειδοποιώντας για πιθανές εκρήξεις από τις αναχαιτίσεις βλημάτων.

