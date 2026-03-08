Κουβέιτ: Το Ιράν χτύπησε ουρανοξύστη – Συγκλονιστικές εικόνες

Φλέγεται ουρανοξύστης το Κουβέιτ, καθώς οι επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του Κόλπου δεν έχουν τέλος , παρά τη δέσμευση του προέδρου Πεζεσκιαν ότι δεν θα συνεχιστούν.

Τεράστιες φλόγες τύλιξαν ουρανοξύστη του Δημόσιου Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης στο Κουβέιτ όταν το κτίριο χτυπήθηκε μετά από επίθεση drone από το Ιράν.

Συγκλονιστικά βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν το κτίριο να καίγεται σε πολλούς ορόφους, με τεράστια σύννεφα πυκνού καπνού να καλύπτουν τον ουρανό πάνω από την πόλη.

BREAKING: A high rise building in Kuwait is on fire following a drone strike, possibly an assassination attempt. pic.twitter.com/nCTiK70EIF — MonitorX (@MonitorX99800) March 8, 2026

Flames engulfed Kuwait’s Public Institution for Social Security high-rise headquarters after it was hit by a suspected drone amid a wave of Iranian aerial strikes on the country. pic.twitter.com/7zslUZVOQA — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 8, 2026

Την Κυριακή (08.03.2026) το πρωί το Κουβέιτ βρέθηκε αντιμέτωπο με νέα επίθεση με πυραύλους και drones, όπως ανακοίνωσε ο στρατός του εμιράτου, κατά την ένατη ημέρα του πολέμου μεταξύ του Ιράν, του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Another view of the Burj Al Kuwait tower, which hosts US troops pic.twitter.com/Yfx2ilMAnd — Informer (@X_Informer_X) March 8, 2026

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ ανταποκρίνεται αυτή τη στιγμή σε εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones», ανακοίνωσε ο στρατός μέσω Χ, προειδοποιώντας για πιθανές εκρήξεις από τις αναχαιτίσεις βλημάτων.