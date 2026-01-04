Κραν Μοντανά: «Μέχρι να συμβεί το κακό, κανείς δεν φανταζόταν ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας», λέει Ελληνίδα κάτοικος

«Δεν μπορούμε να πιστέψουμε αυτό που έχει συμβεί και το πόσες ζωές έχουν χαθεί είναι σοκαριστικό» λέει μιλώντας στο newsit.gr κάτοικος της περιοχής Κραν Μοντανά όπου όλοι είναι βυθισμένοι στην θλίψη μετά τη φονική φωτιά ανήμερα της Πρωτοχρονιάς και με τις ταυτοποιήσεις των θυμάτων να πραγματοποιούνται με πολύ αργό ρυθμό.

Τρία εικοσιτετράωρα μετά τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε σε πολυσύχναστο all day bar του Κραν Μοντανά, οι εικόνες εκείνης της νύχτας παραμένουν χαραγμένες στη μνήμη όσων βρέθηκαν κοντά.

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ένα σημείο γεμάτο ζωή, μουσική και νέους ανθρώπους μετατράπηκε σε σκηνή χάους. Φλόγες, καπνός, ουρλιαχτά και πανικός. Νέοι άνθρωποι προσπαθούσαν να βρουν διέξοδο, άλλοι τραυματισμένοι, άλλοι εγκλωβισμένοι, την ώρα που οι πρώτες δυνάμεις διάσωσης έφταναν στο σημείο.

Κάτοικος της περιοχής περιγράφει στο newsit.gr καρέ καρέ τα όσα έγιναν αλλά και για τα όσα ακούγονται για τα μέτρα ασφαλείας που είχε το μαγαζί.

«Μένω στη Λωζάνη, αλλά έχω ζήσει στο Κραν Μοντανά για δώδεκα χρόνια, από τότε που ήρθα για σπουδές. Είναι μια μικρή κοινωνία, δεμένη, με ανθρώπους που προσπαθούν πραγματικά να βοηθήσουν σε δύσκολες στιγμές. Ο δήμαρχος, οι τοπικές αρχές, η πυροσβεστική, όλοι είναι άνθρωποι του χωριού και κινητοποιήθηκαν άμεσα. Το σημείο όπου συνέβη το περιστατικό είναι εξαιρετικά γνωστό. Πρόκειται για ένα all day bar στο χιονοδρομικό κέντρο, το κεντρικό σημείο συνάντησης στο Κραν. Από το πρωί για καφέ, το μεσημέρι μετά το σκι και το βράδυ για ποτό, περνούν από εκεί σχεδόν όλοι οι νέοι. Βρίσκεται πολύ κοντά στο campus της μεγάλης διεθνούς σχολής Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, γι’ αυτό και συχνάζουν πολλοί φοιτητές, από διάφορες χώρες, ανάμεσά τους και Έλληνες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η γυναίκα μέσα από την βιωματική της εμπειρία και τις πολλές επισκέψεις στο συγκεκριμένο μαγαζί δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μπορεί να επέλθει μια τέτοια τραγωδία.

«Πηγαίνω και εγώ συχνά στο συγκεκριμένο μαγαζί. Μέχρι να συμβεί το κακό, κανείς δεν φανταζόταν ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας. Τώρα, εκ των υστέρων, φαίνεται πως κάτι δεν λειτουργούσε σωστά. Από όσα γνωρίζω, το περιστατικό φαίνεται να ξεκίνησε όταν χρησιμοποιήθηκαν βεγγαλικά σε συνδυασμό με κίνηση προσωπικού πολύ κοντά στο ταβάνι, κάτι που αποδείχθηκε μοιραίο. Όσον αφορά τις εξόδους κινδύνου, τουλάχιστον στον επάνω όροφο υπήρχε έξοδος. Για τον κάτω χώρο, υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες. Ακούγεται πως υπήρχε πόρτα που ήταν κλειδωμένη και κάποιος γονέας την έσπασε για να βγουν τα παιδιά. Αυτά όμως διερευνώνται και δεν μπορώ να τα επιβεβαιώσω με απόλυτη βεβαιότητα», καταλήγει μιλώντας στο newsit.gr

Οι Αρχές συνεχίζουν τη δύσκολη και επίπονη διαδικασία των ταυτοποιήσεων. Ορισμένα θύματα έχουν ήδη αναγνωριστεί, ωστόσο παραμένουν ακόμη περιπτώσεις τραυματιών που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομεία σε διάφορα σημεία της Ελβετίας, γεγονός που καθυστερεί την πλήρη εικόνα της τραγωδίας.

Υπενθυμίζεται ότι ώρες αγωνίας ζει η οικογένεια της Αλίκης Καλλέργη της 15χρονης με ελληνική καταγωγή που αγνοείται από την ώρα που ξέσπασε η φωτιά στο μαγαζί.