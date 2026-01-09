Κραν Μοντανά: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του μπαρ όπου ξέσπασε η φονική πυρκαγιά, «συγγνώμη» ζήτησε η σύζυγός του

Συνελήφθη κατόπιν εισαγγελικής εντολής ο ιδιοκτήτης του μπαρ «le Constellation» στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία όπου ξέσπασε η φονική πυρκαγιά την Πρωτοχρονιά με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 40 άνθρωποι και άλλοι 116 να τραυματιστούν. Η Εισαγγελία, ζήτησε την προσωρινή κράτηση του Ζακ Μορέτι λόγω πιθανού κινδύνου διαφυγής σύμφωνα με την ελβετική εφημερίδα 24 Heures.

Οι ιδιοκτήτες του μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά στην Ελβετία, Ζακ Μορέτι και η σύζυγός του Τζέσικα, είναι ύποπτοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματική βλάβη εξ αμελείας και εμπρησμό εξ αμελείας, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε την Πρωτοχρονιά (01.01.2026). Το πρωί της Παρασκευής (09.01.2026) πέρασαν το κατώφλι του εισαγγελέα χωρίς να απαντήσουν στις ερωτήσεις δημοσιογράφων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ζευγάρι άνοιξε το μπαρ τον Δεκέμβριο του 2015.

Σύμφωνα με τη Sun, η Τζέσικα Μορέτι βρισκόταν στο μπαρ όταν ξέσπασε η φωτιά και υπέστη εγκαύματα στο χέρι, ενώ ο σύζυγός της εργαζόταν την ημέρα της Πρωτοχρονιάς σε άλλο κατάστημα ιδιοκτησίας τους. Αντιδράσεις προκάλεσε ένα νέο στοιχείο κατά το οποίο, κάμερες ασφαλείας από την πλατεία όπου βρίσκεται το Le Constellation φέρεται να κατέγραψαν την ιδιοκτήτρια του μπαρ, να φεύγει με την ταμειακή μηχανή λίγα λεπτά μετά τη φονική πυρκαγιά.

Κατά την έξοδό της από την εισαγγελία, η σύζυγος του Μορέτι, Τζέσικα, μίλησε με δάκρυα στα μάτια στους δημοσιογράφους, ζητώντας συγγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Je tiens à présenter mes excuses”



Les premiers mots de Jessica Moretti, co-gérante du bar incendié à Crans-Montana, après la mise en détention de son mari pic.twitter.com/EFbwQ3I2Kc — BFM (@BFMTV) January 9, 2026

«Οι σκέψεις μου είναι συνεχώς με τα θύματα και τους ανθρώπους που αγωνίζονται για να αναρρώσουν. Είναι μια αδιανόητη τραγωδία. Ποτέ, μα ποτέ δεν θα μπορούσαμε να το φανταστούμε αυτό. Συνέβη στο κατάστημά μας και θέλω να ζητήσω συγγνώμη», είπε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως πριν από πέντε ημέρες, η αστυνομία του Βαλέ, είχε ανακοινώσει πως προς το παρόν οι ιδιοκτήτες παρέμεναν ελεύθεροι αφού δεν πρηρούνταν οι προϋποθεσεις προσωρινής τους κράτησης. «Προς το παρόν, δεν υπάρχει υποψία ότι οι κατηγορούμενοι σκοπεύουν να αποφύγουν την ποινική δίωξη ή την προβλεπόμενη τιμωρία φεύγοντας. Τα άλλα κριτήρια, δηλαδή ο κίνδυνος υποτροπής, δεν λαμβάνονται υπόψη», ανέφερε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα, η πυρκαγιά προκλήθηκε από κεριά – βεγγαλικά που ήρθαν σε επαφή με την οροφή του υπογείου. Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, παγιδεύοντας τους θαμώνες, κυρίως εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Βίντεο στα social media δείχνουν ανθρώπους να συνωστίζονται και να σπρώχνονται προσπαθώντας απεγνωσμένα να βγουν από το ισόγειο.

Την Τρίτη (06.01.2026) ο δήμος του Κραν Μοντανά αναγνώρισε ότι δεν είχε γίνει καμία επιθεώρηση ασφαλείας ή πυρασφάλειας στο μπαρ από το 2019, προκαλώντας σοκ στις οικογένειες των θυμάτων.