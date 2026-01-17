Κραν Μοντανά: «Βλέπω συνέχεια τα πρόσωπα των νεκρών» λέει η Λουίζ, η μοναδική εργαζόμενη που γλίτωσε χωρίς τραυματισμό

Σοκαρισμένη είναι ακόμη η Ελβετία μετά τη φονική φωτιά στο Κραν Μοντανά, που άφησε πίσω της τουλάχιστον 40 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες, ενώ όσοι επέζησαν από τη μοιραία νύχτα ζουν συνεχώς τον ίδιο εφιάλτη.

Η Λουίζ, 25 ετών από τη Γαλλία, είναι η μοναδική εργαζόμενη του μπαρ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας που βγήκε ζωντανή αι αλώβητη από τη φονική φωτιά το βράδυ της Πρωτοχρονιάς. Στις 8 Ιανουαρίου κατέθεσε στην αστυνομία και περιέγραψε όσα έζησε, αλλά και τα σοβαρά κενά ασφαλείας.

Όπως είπε η κοπέλα, από εκείνο το μοιραίο βράδυ δεν μπορεί να κοιμηθεί. «Βλέπω συνέχεια τα πρόσωπα των νεκρών, ανθρώπων που είχα εξυπηρετήσει. Τους αναγνώρισα απ’ έξω, καμένους. Η μυρωδιά δεν φεύγει από τη μύτη μου», ανέφερε.

Εργαζόταν στο μπαρ από τις 11 Δεκεμβρίου και είχε μόνο επαγγελματική σχέση με τους ιδιοκτήτες, το ζευγάρι Μορέτι. Την Πρωτοχρονιά εργάζονταν πέντε άτομα στο σέρβις, ένας υπεύθυνος ασφαλείας, ο DJ και ακόμη ένα άτομο που βοηθούσε στην είσοδο. Τρεις από αυτούς τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ τρεις άλλοι έχασαν τη ζωή τους.

Η Λουίζ περιέγραψε ότι η βραδιά ξεκίνησε ήρεμα, χωρίς πολύ κόσμο. Οι πελάτες έμπαιναν με έλεγχο ταυτότητας και έπαιρναν κόκκινα βραχιολάκια. Λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα ξεκίνησε το σόου με τις σαμπάνιες και τα κεριά, που κατέληξε στην τραγωδία. Οι εργαζόμενοι, φορώντας αποκριάτικες μάσκες, μετέφεραν περίπου δώδεκα μπουκάλια με αναμμένα κεριά. Μπροστά βρισκόταν η Σιάν, καθισμένη στους ώμους συναδέλφου της, όπως είχε ξανασυμβεί στο παρελθόν, μόνο που αυτή τη φορά η νεαρή σερβιτόρα που κρατούσε τις σαμπάνιες με τα βεγγαλικά, έχασε τη ζωή της.

Cyane Panine kam in der Silvesternacht beim Brand von Crans-Montana ums Leben. Nun kommen neue Details ans Licht. Barbetreiberin Jessica Moretti soll die junge Frau damit beauftragt haben, einen Helm anzuziehen. https://t.co/MZGecfokVP pic.twitter.com/e5ux2Ue8yp — Blick  (@Blickch) January 15, 2026

Την ώρα που έφτασαν στο τραπέζι των πελατών, οι φλόγες από τα κεριά άναψαν το ηχομονωτικό υλικό στην οροφή. Λόγω της δυνατής μουσικής, κανείς δεν κατάλαβε αμέσως τι συνέβαινε. «Χάθηκαν 30 με 35 δευτερόλεπτα. Δεν ακούγονταν φωνές για φωτιά και είχαμε γυρισμένη την πλάτη», είπε στο bfmtv.com.

Όταν αντιλήφθηκε τον πανικό, προσπάθησε να βοηθήσει, αλλά η φωτιά είχε ήδη εξαπλωθεί. Φώναξε στον κόσμο να βγει έξω και κατάφερε να σωθεί από την κεντρική έξοδο λίγο πριν το μπαρ τυλιχτεί ολοκληρωτικά στις φλόγες.

Έξω επικρατούσε χάος. Υπήρχαν παντού τραυματισμένοι και εγκαυματίες. Η ίδια βοήθησε όσο μπορούσε, με νερό και πυροσβεστήρες, και στη συνέχεια συνόδευσε έναν τραυματισμένο φίλο της στο νοσοκομείο.

Στην κατάθεσή της ανέφερε ότι δεν είχε λάβει καμία εκπαίδευση για το τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση πυρκαγιάς, δεν γνώριζε με βεβαιότητα πού υπήρχαν πυροσβεστήρες και μπέρδευε την πόρτα υπηρεσίας με έξοδο κινδύνου. Επίσης, κανείς δεν της είχε δώσει οδηγίες για τη χρήση των κεριών στα μπουκάλια.

Τέλος, διέψευσε ότι είδε την ιδιοκτήτρια να φεύγει με τα χρήματα της βραδιάς, λέγοντας μόνο ότι την είδε να αποχωρεί βιαστικά.

Το τέλος της κατάθεσής της, δήλωσε: «Είμαι πολύ λυπημένη, πληγωμένη και σοκαρισμένη. Αναρωτιέμαι πώς η φωτιά εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα. Ήταν υπερβολικά γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο μπορούσε να αντιδράσει κανείς»