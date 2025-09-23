Κόσμος

Κρεμλίνο: Δεν ξέρουμε τίποτα για τα drones που παρέλυσαν το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης – Αβάσιμες οι κατηγορίες εναντίον μας

Το ίδιο συνέβη και στην Πολωνία και στην Εσθονία, ενώ τα drones αγνοούνται...
Για ακόμα μια φορά η Ρωσία δεν ξέρει τίποτα για τις πτήσει drones πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης το οποίο έκλεισε χθες Δευτέρα (22/09/25) για 4 ώρες προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση και οδηγώντας την πρωθυπουργό της Δανίας να δηλώνει ότι είναι η μεγαλύτερη επίθεση που έχει δεχθεί η χώρα της στις υποδομές της. 

Η Ρωσία λοιπόν, υποστήριξε ότι δεν είναι αναμιγμένη στις πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης. «Κάθε φορά, ακούμε αβάσιμες κατηγορίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων. Οι δανικές αρχές κατήγγειλαν σήμερα μια «σοβαρή επίθεση» εναντίον των υποδομών της χώρας, με την πρωθυπουργό Μέτε Φρεντέρικσεν να δηλώνει ότι «δεν αποκλείει» το ενδεχόμενο να ευθύνεται η Ρωσία.

Ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης σήμερα ότι, αν η πυρηνική συμφωνία New Start αφεθεί να εκπνεύσει τον ερχόμενο Φεβρουάριο, δημιουργούνται κίνδυνοι για τη διεθνή ασφάλεια.

Στη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε πως η Ρωσία θα πρέπει να λάβει μέτρα, τα οποία δεν διευκρίνισε, αν οι ΗΠΑ δεν συμφωνήσουν να παραταθεί για ένα χρόνο η ισχύς της συνθήκης, όπως πρότεινε χθες, Δευτέρα, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

