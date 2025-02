Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση της υγείας του Πάπα Φραγκίσκου – Η νέα ανακοίνωση από το Βατικανό

Σύμφωνα με τη νέα ανακοίνωση που έβγαλε το Βατικανό το απόγευμα της Τρίτης (25/2/25) η κατάσταση του Πάπα Φραγκίσκου «παραμένει κρίσιμη αλλά σταθερή»…

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Βατικανού, ο Πάπας Φραγκίσκος έκανε το απόγευμα μία προγραμματισμένη αξονική τομογραφία για να δουν οι γιατροί πόσο η πνευμονία έχει επηρεάσει τον οργανισμό του.

