Ξεκαρδιστικό βίντεο με τον Τραμπ να απομακρύνεται με φορτωτική απ’ τον Λευκό Οίκο

Ο Τραμπ θα ήθελε πολύ να μην τον κουνήσει κανείς από την προεδρική κατοικία. Παρότι ηττήθηκε στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2020, φωνάζει ακόμα ότι η νίκη του Τζο Μπάιντεν είναι νόθα και έχει στηλώσει τα πόδια.

Η όλη στάση του Τραμπ δίνει «πάτημα» για ατελείωτο… δούλεμα από χρήστες των social media. Ένας από αυτούς που υπογράφει ως «Paul Lee Teeks» (σ.σ. προφανής η παρήχηση με το Politics) ανέβασε ένα απολαυστικό βίντεο. Σε αυτό φαίνεται ο Τραμπ να απομακρύνεται από τον Λευκό Οίκο με… φορτωτική.

Στο ξεκαρδιστικό βίντεο, ο απερχόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται, ασταμάτητος, να συνεχίζει να καταγγέλλει τα αποτελέσματα των «νοθευμένων εκλογών», με μόνη διαφορά ότι την ώρα που μιλάει, υπάλληλοι εταιρίας μεταφορών τον μεταφέρουν εκτός Λευκού Οίκου και τελικά τον μεταφορτώνουν σε ένα φορτηγό!!!

Δείτε το βίντεο που σατιρίζει τον αμετανόητο πεισματάρη Τραμπ:

Coming January 20th, 2021… or should I say, LEAVING.#TrumpDerangementSyndrome #TrumpIsALaughingStock pic.twitter.com/HpTpssrQ9m