«Ξήλωσε» τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ!

Την πόρτα της… εξόδου έδειξε στον επικεφαλής του Πενταγώνου, Μαρκ Έσπερ, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήδη ανακοίνωσε και τον αντικαταστάτη του.

Νέος υπουργός Άμυνας στις ΗΠΑ τοποθετήθηκε ο Κρίστοφερ Μίλερ ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν Διευθυντής της Αντιτρομοκρατικής, ενώ αναλαμβάνει καθήκοντα άμεσα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστή την απόφασή του μέσω Twitter.

…Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service.