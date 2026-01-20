«Κύμα» κατά του Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν το Νταβός: Επεισοδιακές διαδηλώσεις με σύνθημα «είναι ανεπιθύμητος»

Με φόντο την αλλαγή στάσης και νέα πολεμική διάθεση του Ντόναλντ Τραμπ, ξεκινά σήμερα Τρίτη 10.01.2026, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έχει ανοίξει πολλά οικονομικά μέτωπα, κυρίως με την ΕΕ, λόγω της πρόθεσής του να καταλάβει τη Γροιλανδία. Ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος, “έταξε” δασμούς στις χώρες που έστειλαν δυνάμεις στο παγωμένο νησί, ενώ η Ευρώπη, απάντησε απειλώντας με αντίποινα. Όλα αυτά έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, λίγες ώρες πριν την έναρξη του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που πραγματοποιείται στο Νταβός.

Την πρώτη ημέρα είναι προγραμματισμένες ομιλίες της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, του γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του κινέζου αντιπροέδρου Χε Λιφένγκ, αλλά και εκδηλώσεις με τον αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Microsoft Σάτια Ναντέλα.

Η ετήσια συνάντηση επισκιάζεται όπως είναι προφανές από την εκφρασμένη επιθυμία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να πάρει τη Γροιλανδία, ο οποίος ασκεί συνεχώς πιέσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το πρόγραμμα του forum, αύριο Τετάρτη 21.01.2026, θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στο Νταβός.

Διαδηλώσεις κατά του Τραμπ

Περίπου 2000 άνθρωποι διαδήλωσαν το βράδυ της Δευτέρας 19.01.2026, στη Ζυρίχη, μετά από πρόσκληση κομμάτων και οργανώσεων της αριστεράς, για να διαμαρτυρηθούν για την έλευση του αμερικανού προέδρου στο φόρουμ του Νταβός, κρατώντας ένα πανό που έγραφε «Ο Τραμπ είναι ανεπιθύμητος».

Ένα ακόμη από τα συνθήματα των διαδηλωτών ήταν «Όχι WEF, όχι ολιγαρχία, όχι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι!».

Το ελβετικό πρακτορείο ειδήσεων Keystone-ATS μέτρησε περισσότερους από 2.000 διαδηλωτές.

«Περισσότερο παρά ποτέ, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ είναι ένα αληθινό τσίρκο όπου συγκεντρώνονται ολιγάρχες, αυταρχικοί ηγέτες και αφεντικά επιχειρήσεων και συζητούν για το πώς θα διατηρήσουν την κερδοφορία των εταιρειών τους. Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε ότι ανήκουμε στην παγκόσμια αντίσταση κατά των αυταρχικών ηγετών και του φασισμού και γι’ αυτό διαδηλώνουμε στη Ζυρίχη», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας από τους οργανωτές, ο Φίλιπ Σμιτ της ακροαριστερής Κίνησης για το Σοσιαλισμό.

Even the hard left hate the WEF at Davos. Here they are protesting against capitalism and Trump in Zurich.



Poor confused poppets, they don’t understand the WEF and UNs version of stakeholder capitalism, is the communism they are demanding.



pic.twitter.com/RGubvnxGCa — Bernie (@Artemisfornow) January 20, 2026

«Είναι σημαντικό για εμάς να διαμαρτυρηθούμε εναντίον της συμμετοχής αυταρχικών ηγετών (…) όπως ο Τραμπ και ο Ισαάκ Χέρτσογκ, ο ισραηλινός πρόεδρος, υπεύθυνος για τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού», κατήγγειλε προσθέτοντας ότι θεωρεί «ιδιαίτερα σημαντικό να διαδηλώσουμε για την αλληλεγγύη και για ένα κόσμο χωρίς συγκρούσεις».

Περίπου 3.000 συμμετέχοντες συγκεντρώνονται σ’ αυτό το χιονοδρομικό κέντρο των ελβετικών Άλπεων για το δημοφιλέστερο οικονομικό φόρουμ, στη διάρκεια του οποίου θα συζητηθούν μέχρι την Πέμπτη η παγκόσμια οικονομία, το εμπόριο και η τεχνητή νοημοσύνη υπό το γενικό τίτλο «Πνεύμα Διαλόγου».

Μεταξύ αυτών είναι πολυάριθμοι κορυφαίοι πολιτικοί και εκατοντάδες ηγέτες επιχειρήσεων.