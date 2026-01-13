Κύπρος: Αδιανόητο βίντεο δείχνει άνδρες να πετούν στο έδαφος και να χτυπούν επανειλημμένα θαλάσσια χελώνα

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το περιστατικό κακοποίησης μίας χελώνας στην Κύπρο, με βίντεο να δείχνει 4 άνδρες να την πετούν στο έδαφος.

Σύμφωνα με το philenews.com, τους 4 άνδρες, που φαίνεται να είναι υπάλληλοι του κοινοτικού συμβουλίου Χλώρακα στην Κύπρο, κατέγραψαν σε βίντεο τουρίστες οι οποίοι έγιναν μάρτυρες του βίαιου περιστατικού κατά της χελώνας.

Σε αυτό παρουσιάζονται ξεκάθαρα οι τέσσερις άνδρες, με τον ένα απο αυτούς να ρίχνει τη χελώνα στο έδαφος επανειλημμένα, σε κάποια στιγμή να την κλωτσά, ενώ άλλο άτομο φαίνεται να τραβάει βίντεο τις πράξεις αυτές με το τηλέφωνό του.

Πηγές από το Κοινοτικό Συμβούλιο ανέφεραν ότι «η χελώνα ήταν ήδη νεκρή». Οι υπάλληλοι του Κοινοτικού Συμβουλίου, όπως αναφέρθηκε, «κλήθηκαν για να την παραλάβουν και να τη θάψουν, όπως συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις θανάτων ζώων». Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ίδιοι υποστηρίζουν πως την έριχναν στο έδαφος «για να καθαρίσει από την άμμο».

Στο μεταξύ, για το περιστατικό έχει ήδη γίνει καταγγελία στην Αστυνομία για τα Ζώα, μέλη της οποίας μετέβησαν στην περιοχή για εξετάσεις.

Ενήμερο είναι επίσης το Τμήμα Αλιείας, εκπρόσωπος του οποίου γύρω στις 14:30 μ.μ. ενημερώθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο και κλήθηκε να εξετάσει τη σορό της χελώνας. Όπως ανέφερε στο philenews, ο λειτουργός που μετέβη στην αποθήκη του Κοινοτικού Συμβουλίου όπου βρισκόταν η χελώνα, έκρινε πως ήταν νεκρή και σε προχωρημένη σήψη.

Τέλος, η σορός της χελώνας παραλήφθηκε από την Αστυνομία, με σκοπό να διενεργηθεί νεκροτομή ώστε να διαφανεί ο χρόνος και η αιτία θανάτου.