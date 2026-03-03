Κύπρος: Αναφορές για αναχαιτήσεις drones ανοικτά της Λεμεσού

Νέος συναγερμός σήμανε στην Κύπρο μετά βίντεο που κυκλοφόρησε στο ίντερνετ και φέρεται να αποτυπώνει ύποπτη αναχαίτιση drone στα ανοιχτά της Λεμεσού.

Το βίντεο με το drone φέρεται καταγράφηκε στις 00:58 τα ξημερώματα της 3ης Μαρτίου 2026 στη Λεμεσό της Κύπρου. Διακρίνεται ένα φωτεινό εναέριο αντικείμενο πάνω από τη θαλάσσια περιοχή, το οποίο ενδέχεται να συνδέεται με αναφορές για δραστηριότητα αναχαίτισης στην ευρύτερη περιοχή σύμφωνα με το sigmalive.com.

Το οπτικό υλικό, τραβηγμένο από κατοικημένη ζώνη, δείχνει ένα έντονα φωτισμένo αντικείμενο να κινείται σε απόσταση πάνω από τα ανοιχτά.

Σε κανάλια στο Telegram γίνεται λόγος για 2 ιρανικά Drones από Ιράν που επιχείρησαν να πλήξουν βρετανικές βάσεις.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη επιβεβαίωση ωστόσο τις τελευταίες ώρες πολλοί χρήστες στα social media κάνουν λόγο για εκρήξεις που ακούγονται από διαφορετικές κατευθύνσεις.

Ορισμένοι ισχυρίζονται πως πρόκειται για θόρυβο από την ανταλλαγή πυραύλων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Αναφορές για «εκρήξεις» στη Λάρνακα δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Κάποιες άλλες αναφορές έκαναν λόγο για εκρήξεις σε Λάρνακα και Δεκέλεια χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση για κάποιο περιστατικό. H Αστυνομία καθησυχάζει το κοινό μετά από ισχυρισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανέφεραν ότι ακούστηκαν «εκρήξεις» στην περιοχή της Λάρνακας, με κατοίκους να κάνουν λόγο για ισχυρό κρότο.

Ρεπορτάζ για εκρήξεις έχει και η Mirror η οποία επικαλείται στο δημοσίευμα τοπικές πηγές.