Κύπρος: Ένας 27χρονος Αζέρος και μία νεαρή Λετονή συνελήφθησαν για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Σε συναγερμό τέθηκαν οι Αρχές στην Κύπρο μετά τη σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν. Πρόκειται για έναν 28χρονο υπήκοο Αζερμπαϊτζάν και μία νεαρή γυναίκα από τη Λετονία, οι οποίοι συνελήφθησαν έπειτα από πληροφορίες που έφτασαν στις κυπριακές υπηρεσίες ασφαλείας από ξένη υπηρεσία πληροφοριών.

Η Κύπρος βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση κατασκοπείας, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, το ζευγάρι φέρεται να παρακολουθούσε πιθανούς στόχους ισραηλινού ενδιαφέροντος όσο βρίσκονταν στο νησί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι δύο ύποπτοι είχαν εντοπιστεί ήδη από τις 27 Φεβρουαρίου, ενώ φέρονται να παρακολουθούσαν και να φωτογράφιζαν συγκεκριμένα σημεία στην Πάφο. Ανάμεσα στους χώρους που φέρονται να είχαν μπει στο μικροσκόπιό τους ήταν συναγωγές αλλά και άλλες εγκαταστάσεις που συνδέονται με ισραηλινά συμφέροντα, αναφέρει σε ρεπορτάζ του το ΣΚΑΙ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ερευνών, οι κινήσεις τους δεν περιορίζονταν σε μία μόνο περιοχή. Οι ύποπτοι φέρεται να κατέγραφαν κτίρια και πιθανούς στόχους ξένων συμφερόντων σε τρεις διαφορετικές επαρχίες της Κύπρου, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες των Αρχών.

Την ίδια στιγμή, η Europol έχει προειδοποιήσει για αυξημένο επίπεδο απειλής τρομοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως λόγω της έντασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Η γεωγραφική θέση της Κύπρου, κοντά σε περιοχές έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων, την καθιστά ιδιαίτερα ευαίσθητο σημείο.

Στη Μέση Ανατολή η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τις συγκρούσεις στη Γάζα, τις εντάσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ και τη δράση οργανώσεων που συνδέονται με περιφερειακές συγκρούσεις να διατηρούν υψηλό το επίπεδο ανησυχίας για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Οι εξελίξεις αυτές έχουν οδηγήσει πολλές ευρωπαϊκές χώρες σε αυξημένα μέτρα επιτήρησης και ασφάλειας.