Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Κύπρος: Οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» έφτασαν στη Λεμεσό για ανεφοδιασμό

Οι δύο ελληνικές φρεγάτες έφτασαν στο λιμάνι της Λεμεσού για ανεφοδιασμό
Οι φρεγάτες «Ψαρά» και «Κίμων» έξω από το λιμάνι της Λεμεσού
Οι φρεγάτες «Ψαρά» και «Κίμων» έξω από το λιμάνι της Λεμεσού

Έξω από το λιμάνι της Λεμεσού έφτασαν λίγο πριν τις 10:30 το πρωί της Τετάρτης (4.3.26) οι δύο φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» που έχει στείλει το Πολεμικό Ναυτικό για την προστασία της Κύπρου και ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν.

 Οι δύο φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» έφτασαν στην Κύπρο, το πρωί της Τετάρτης (04.03.2026), λίγες ώρες αφού στο νησί είχαν φτάσει και τέσσερα ελληνικά F-16. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο λιμάνι της Λεμεσού για ανεφοβιασμό.

Η αποστολή σηματοδοτεί την πρώτη επιχειρησιακή ανάπτυξη της υπερσύγχρονης Belharra «Κίμων», η οποία πλέον εντάσσεται ενεργά στον σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου.

 

Η στιγμή που η φρεγάτα «Ψαρά» εισέρχεται στο λιμάνι της Λεμεσού.

fregates kypros

Η φρεγάτα «Ψαρά» την ώρα που εισέρχεται στο λιμάνι της Λεμεσού
Η φρεγάτα «Ψαρά» την ώρα που εισέρχεται στο λιμάνι της Λεμεσού

Δείτε live όλες τις εξελίξεις

fregates kypros

fregates kypros

Οι φρεγάτες «Ψαρά» και «Κίμων» του Πολεμικού Ναυτικού ανοιχτά της Λεμεσού

Η Ελλάδα έδειξε από την πρώτη στιγμή την υποστήριξή της στην Κύπρο, εν μέσω του πολέμου που ξέσπασε όταν Ισραήλ και ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν. Τόσο ο ΠτΔ Κωνσαντίνος Τασούλας, όσο και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο ΥΠΑΜ, Νίκος Δένδιας, δήλωσαν πως στέκονται στο πλευρό της Κύπρου και ενισχύουν την ασφάλειά της υπό τον φόβο νέας ιρανικής επίθεσης. Οι δύο φρεγάτες κατέπλευσαν το βράδυ της Δευτέρας, ενώ ήδη τα 4 ελληνικά F‑16 έχουν σταθμεύσει στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
223
125
97
94
66
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο «σκιώδης πρίγκιπας» και γιος του Αλί Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, που γίνεται ο νέος Αγιατολάχ
Ο Μοτζτάμπα είχε αναλάβει κεντρικό ρόλο στη διαχείριση της οικονομικής κρίσης του Ιράν και της αυξανόμενης εσωτερικής αναταραχής, συμπεριλαμβανομένης της βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων
Mojtaba Khamenei 9
Συναγερμός στην Κύπρο για ύποπτο UAV: Απογειώθηκαν τα ελληνικά F16 – Πτήση της Aegean επέστρεψε στην Αθήνα
Το προσωπικό της Αμερικανικής πρεσβείας στην Λευκωσία, έσπευσε προληπτικά στα υπόγειο μέχρι να λήξει ο συναγερμός - Παραμένουν στον αέρα τα F16
F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας
Ανανεώθηκε πριν 10 λεπτά
25
Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον Λίβανο: Εκρήξεις σε Βηρυτό και υποδομές της Χεζμπολάχ – Εντολή εκκένωσης και νεκροί
Η Χεζμπολάχ ζητά εκδίκηση για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ ενώ το Ισραήλ προσπαθεί να αποκεφαλίσει την σιιτική οργάνωση - Κατεδαφίστηκαν κτίρια και ξενοδοχείο - Πάνω από 50 οι νεκροί
REUTERS
Newsit logo
Newsit logo