Κόσμος

Κύπρος: Συναγερμός στην αμερικανική πρεσβεία – «Μην προσέλθετε στην πρεσβεία, εκτός εάν είναι επείγον»

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία καλεί τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στην Κύπρο να παραμείνουν σε εγρήγορση και ασφαλείς
αεροσκαφος
Ένα αεροσκάφος απογειώνεται από τη RAF Akrotiri, μια βρετανική κυρίαρχη βάση στην Κύπρο / REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Κύπρο καλεί τους Αμερικανούς να μην προσέλθουν στο κτίριο αφού υπάρχει πιθανή απειλή από drone.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Κύπρο, αναφέρει ότι υπάρχουν πληροφορίες για πιθανή απειλή από drone στην περιοχή της Πάφου. «Μην προσέλθετε στην πρεσβεία, εκτός εάν πρόκειται για επείγον περιστατικό. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία καλεί τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στην Κύπρο να παραμείνουν σε εγρήγορση και ασφαλείς», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Επιπλέον, στην ανακοίνωση αναφέρονται κάποιες ενέργειες που πρέπει να ληφθούν:

  • Εάν ακούσετε δυνατή έκρηξη ή εάν ενεργοποιηθούν σειρήνες, αναζητήστε αμέσως κάλυψη.
  • Εάν βρίσκεστε σε κατοικία ή κτίριο, μεταβείτε στο χαμηλότερο επίπεδο του κτιρίου, σε σημείο με τους λιγότερους εξωτερικούς τοίχους, παράθυρα και ανοίγματα· κλείστε τις πόρτες και καθίστε κοντά σε εσωτερικό τοίχο, μακριά από παράθυρα ή άλλα ανοίγματα.
  • Εάν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο, αναζητήστε αμέσως καταφύγιο σε κτίριο με ενισχυμένη κατασκευή· εάν αυτό δεν είναι εφικτό, ξαπλώστε στο έδαφος και καλύψτε το κεφάλι σας με τα χέρια σας.
  • Να γνωρίζετε ότι ακόμη και αν ο εισερχόμενος πύραυλος ή drone αναχαιτιστεί, τα συντρίμμια που ενδέχεται να πέσουν αποτελούν σημαντικό κίνδυνο.
  • Μετά την επίθεση, παραμείνετε μακριά από οποιαδήποτε συντρίμμια και παρακολουθείτε τα κύρια μέσα ενημέρωσης για επίσημες οδηγίες.

Αποφύγετε:

  • Περιοχές κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κυβερνητικά κτίρια ή άλλους πιθανούς στόχους.
  • Την παραμονή κοντά σε παράθυρα ή γυάλινες πόρτες.
  • Την άσκοπη έξοδο σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια ενεργών συναγερμών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
111
87
78
76
68
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo