Κύπρος: Ταυτοποιήθηκε μέσω DNA η σορός του Ρώσου επιχειρηματία Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ

Δηλώθηκε αγνοούμενος στις 7 Ιανουαρίου και στις 14, ένας κάτοικος της περιοχής ανακάλυψε τη σορό
Ο Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ
Ο Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ

Στον Ρώσο υπήκοο, μόνιμο κάτοικο Λεμεσού, και επιχειρηματία Βλαντισλάβ Μπαούμγκερτνερ, ανήκει και επίσημα, πλέον, η σορός που ανασύρθηκε από την κυπριακή Αστυνομία στην παραλία Αυδήμου στις 15 Ιανουαρίου, μετά από ανάλυση και ταυτοποίηση μέσω DNA.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, ο 56χρονος επιχειρηματίας Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ, είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος στις 7 Ιανουαρίου στη Λεμεσό. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του, καθώς και τα ακριβή αίτια, τελούν υπό διερεύνηση από την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας. 

Η κυπριακή αστυνομία είχε ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα για τον Βλαντισλάβ Μπάουμγκερτνερ από τις 11 Ιανουαρίου. Αργότερα, στις 14 του ίδιου μήνα, ένας κάτοικος της περιοχής ανακάλυψε τη σορό ενός άνδρα στην περιοχή αναζήτησης κοντά στο παραθαλάσσιο χωριό Αυδήμου, όχι μακριά από το σημείο όπου εθεάθη για τελευταία φορά το σήμα του τηλεφώνου του επιχειρηματία.

Η περιοχή αυτή υπάγεται στη δικαιοδοσία της βρετανικής στρατιωτικής βάσης στο Ακρωτήρι, όπου πραγματοποιήθηκε και η αυτοψία.

Ο Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ έγινε ευρέως γνωστός το 2013, όταν ο Αλεξάντρ Λουκασένκο έδωσε εντολή για την σύλληψή του στο πλαίσιο του «πολέμου του καλίου» όταν ο Ρώσος επιχειρηματίας και τότε CEO της εταιρείας Uralkali αποφάσισε να «σπάσει» την συνεργασία της με την λευκορωσική εταιρεία Belaruskali, όπως αναφέρει ο ερευνητικός ιστότοπος «Meduza».

Συνελήφθη το 2013 στο Μινσκ από τις κρατικές μυστικές υπηρεσίες της Λευκορωσίας με την κατηγορία της κατάχρησης εξουσίας ενώ προκλήθηκε πολιτική και διπλωματική «ρήξη» ανάμεσα σε Λευκορωσία και Ρωσία, όπου και τελικά εκδόθηκε και τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Στη συνέχεια ο Ρώσος επιχειρηματίας αθωώθηκε καθώς δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία σε βάρος του και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο το 2015 και έπειτα επέστρεψε στις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους, αναλαμβάνοντας την ηγεσία της εταιρείας Global Ports.

