Κύπρος: Βοηθούσε γυναίκα να παρκάρει και βρέθηκε διασωληνωμένος αφού εγκλωβίστηκε ο λαιμός του στην πόρτα

Ο άνδρας δίνει μάχη για τη ζωή του διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος ένας 63χρονος άνδρας στην Κύπρο, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί της Τρίτης 30.12.2025 στη Λευκωσία σε ένα απίστευτο ατύχημα.

Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 11:30 π.μ. σε πάρκινγκ πολυκαταστήματος στη Λευκωσία, όταν ο άνδρας προσπάθησε να βοηθήσει μία οδηγό να παρκάρει.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα τέθηκε σε κίνηση, με αποτέλεσμα η ανοιχτή πόρτα του οδηγού να προσκρούσει σε διπλανό αυτοκίνητο και, κατά την επαναφορά της, να εγκλωβίσει τον λαιμό του άνδρα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διασωληνώθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Τις συνθήκες του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία Λευκωσίας.

