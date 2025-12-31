Κύπρος: Βοηθούσε γυναίκα να παρκάρει και βρέθηκε διασωληνωμένος αφού εγκλωβίστηκε ο λαιμός του στην πόρτα

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος ένας 63χρονος άνδρας στην Κύπρο, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί της Τρίτης 30.12.2025 στη Λευκωσία σε ένα απίστευτο ατύχημα.

Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 11:30 π.μ. σε πάρκινγκ πολυκαταστήματος στη Λευκωσία, όταν ο άνδρας προσπάθησε να βοηθήσει μία οδηγό να παρκάρει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα τέθηκε σε κίνηση, με αποτέλεσμα η ανοιχτή πόρτα του οδηγού να προσκρούσει σε διπλανό αυτοκίνητο και, κατά την επαναφορά της, να εγκλωβίσει τον λαιμό του άνδρα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διασωληνώθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Τις συνθήκες του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία Λευκωσίας.