Κύπρος: Βρέθηκε ρωσική τεχνολογία στο «drone» που έπληξε τη βρετανική βάση

Το καμικάζι «drone» που έπληξε τη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο την προηγούμενη Κυριακή (01.03.2026) ήταν εξοπλισμένο με στρατιωτικό υλικό από τη Ρωσία.

Την αποκάλυψη για το καμικάζι «drone» έκανε σήμερα (08.03.2026) η εφημερίδα Sunday Times. Όπως σημειώνεται περιείχε το ρωσικής κατασκευής σύστημα πλοήγησης Kometa-B, που για πρώτη φορά εντοπίστηκε τον Δεκέμβριο 2025 από την ουκρανική αεράμυνα στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας. Τα ανακτημένα εξαρτήματα του ήδη βρίσκονται στην Βρετανία για περαιτέρω έρευνα.

Αναλυτές επισημαίνουν πως η αποκάλυψη αυτή είναι η πρώτη απόδειξη ότι ρωσικός στρατιωτικός εξοπλισμός χρησιμοποιείται στη σύγκρουση στο Ιράν, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για την αυξανόμενη παρουσία της Μόσχας στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.

Η είδηση αυτή έρχεται σε συνέχεια αναφορών ότι η Ρωσία διαβιβάζει πληροφορίες στο Ιράν για να το βοηθήσει να επιτεθεί στις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών των αμερικανικών πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών, τονίζει η εφημερίδα Sunday Times.

Ο Αντρέι Κέλιν, πρεσβευτής της Ρωσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, χθες δήλωσε ότι η χώρα του «δεν είναι ουδέτερη» στον πόλεμο, προσθέτοντας ότι η θέση της Μόσχας είναι «υποστηρικτική προς το Ιράν».

Με τη σειρά του ο Σερ Ρίτσαρντ Νάιτον, επικεφαλής των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων τόνισε πως «δεν έχει καμία αμφιβολία» ότι η Ρωσία παρέχει πληροφορίες στο Ιράν. «Αυτός είναι ένας άξονας που πρέπει να επισημάνουμε. Η συνεργασία μεταξύ Ιράν και Ρωσίας καθιστά τις δυνάμεις τους πιο ικανές και πιο επικίνδυνες και γι’ αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι», τόνισε χαρακτηριστικά επιβεβαιώνοντας παράλληλα πως η επίθεση στην βάση του Ακρωτηρίου ξεκίνησε από το Λίβανο από μια «μια ομάδα που συνδέεται με το Ιράν» όπως είπε. Κατά πάσα πιθανότητα είναι η Χεζμπολάχ προσθέτουν οι βρετανοί αναλυτές.