Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια της Ευρώπης: Σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας – Μυστήριο γύρω από τους χάκερς

Χάος επικράτησε το Σαββατοκύριακο (20-21.09.2025) σε αρκετά μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια: ατελείωτες ουρές, ακυρώσεις και σοβαρές καθυστερήσεις ταλαιπώρησαν χιλιάδες επιβάτες μετά την κυβερνοεπίθεση που παρέλυσε τα αυτόματα συστήματα καταχώρισης, τα οποία διαχειρίζεται η Collins Aerospace, θυγατρική του ομίλου RTX.

Την Παρασκευή, χάκερς στοχοποίησαν με κυβερνοεπίθεση την εταιρεία, προκαλώντας σοβαρές δυσλειτουργίες στα αεροδρόμια Χίθροου στο Λονδίνο, στο Βερολίνο και στις Βρυξέλλες. Το Χίθροου, το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ευρώπης, επηρεάστηκε ιδιαίτερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρότι οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι η κατάσταση βελτιώθηκε σε μεγάλο βαθμό την Κυριακή σε Βερολίνο και Λονδίνο, οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις συνεχίστηκαν, ιδίως στο Βέλγιο. Οι Βρυξέλλες ζήτησαν μάλιστα την ακύρωση του 50% των πτήσεων που ήταν προγραμματισμένες για τη Δευτέρα.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε το πρωί της Δευτέρας, η Collins Aerospace ανέφερε ότι συνεργάζεται στενά με τους πελάτες της και τα αεροδρόμια που επλήγησαν. Η εταιρεία υπογράμμισε ότι βρίσκεται στα τελευταία στάδια των απαραίτητων αναβαθμίσεων για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας των συστημάτων.

Δεν υπάρχει ακόμη σαφής ένδειξη για το ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτήν την κυβερνοεπίθεση.