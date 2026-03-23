LaGuardia: Ηχητικό – σοκ από τη συνομιλία ελεγκτών μετά τη σύγκρουση αεροπλάνου με πυροσβεστικό – «Τα έκανα θάλασσα»

Στο φως έρχεται ηχητικό ντοκουμέντο με τις επικοινωνίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους που εκτελούσε πτήση της Air Canada Express με πυροσβεστικό στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου LaGuardia της Νέας Υόρκης, το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με το Newsweek, στο ηχητικό που φέρεται να καταγράφηκε από το LiveATC.net λίγα λεπτά μετά το περιστατικό, ακούγεται ένας ελεγκτής να λέει: «Αυτό δεν ήταν καλό». Σε απάντηση, άλλος ελεγκτής αναφέρει: «Ναι το ξέρω, ήμουν εδώ, προσπάθησα να επικοινωνήσω… αντιμετωπίζαμε ένα επείγον περιστατικό νωρίτερα, τα έκανα θάλασσα».

Στη συνέχεια ακούγεται η απάντηση: «Όχι, έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες», αποτυπώνοντας το κλίμα έντασης που επικρατούσε μετά το συμβάν.

Νωρίτερα στο ίδιο ηχητικό, όχημα που αναφέρεται ως «Truck 1» ζητά άδεια να διασχίσει τον διάδρομο. Λίγα δευτερόλεπτα μετά την παροχή άδειας, ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας ακούγεται να δίνει επανειλημμένα εντολή στο όχημα να σταματήσει.

#UPDATE: Listen as you can hear panic as air traffic controllers try to divert everyone away from LaGuardia after a jet had collided with a fire truck numerous injuries and now Fatalities are being reported

«Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα… Truck 1, σταμάτα!», ακούγεται να λέει, λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση.

Νεκροί ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης αεροσκάφους της Air Canada Express

Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης έχασαν τη ζωή τους μετά τη σύγκρουση του αεροπλάνου τους την Κυριακή (22.03.2026) το βράδυ, με πυροσβεστικό όχημα στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων τα NBC News, CNN και ABC.

Το δίκτυο ABC διευκρίνισε ότι 13 άνθρωποι νοσηλεύονται, 11 επιβάτες και 2 άτομα που βρίσκονταν μέσα στο όχημα. Το αεροδρόμιο έκλεισε μέχρι νεοτέρας μετά το δυστύχημα αυτό.

Το NBC News μετέδωσε, επικαλούμενο πηγές, ότι το πυροσβεστικό όχημα ήταν επανδρωμένο από αστυνομικούς. Νωρίτερα είχε μεταδώσει ότι δύο αστυνομικοί νοσηλεύονται με κατάγματα, αλλά η κατάστασή τους είναι σταθερή.

Το αεροπλάνο CRJ-900 της Air Canada Express, το οποίο διαχειριζόταν η Jazz Aviation, που είναι εταίρος της Air Canada Express, μετέφερε 72 επιβάτες και τετραμελές πλήρωμα και είχε απογειωθεί από το Μόντρεαλ, σύμφωνα με προκαταρκτικό κατάλογο επιβατών που δεν έχει επιβεβαιωθεί. Η Jazz ανήκει στην Chorus Aviation.

To αεροπλάνο συγκρούσθηκε με το πυροσβεστικό όχημα με ταχύτητα 39 χλμ/ώρα, ανακοίνωσε ο Flightradar24, ο οποίος είχε καταγράψει δεδομένα μέχρι τις 11:37 μ.μ. (τοπική ώρα, 05:37 ώρα Ελλάδας).

Η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε πως το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό μέχρι σήμερα στις 2 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας). Στον ιστότοπο του LaGuardia φαίνεται ότι οι πτήσεις εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια ή επιστρέφουν στο αεροδρόμιο απ’ όπου αναχώρησαν.

Η Αερολιμενική Αρχή Νέας Υόρκης και Νιού Τζέρσεϊ ανακοίνωσε ότι το πυροσβεστικό όχημα έσπευδε σε ένα περιστατικό, όταν συγκρούσθηκε με το αεροπλάνο στον Διάδρομο 4 του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με το σύστημα έκτακτης προειδοποίησης της Νέας Υόρκης, στο αεροδρόμιο LaGuardia αναμένονται ακυρώσεις πτήσεων, καθώς και καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στην περιοχή.