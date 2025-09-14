Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Λάρι Έλισον: Το παιδί αγνώστου πατρός που έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και εκθρόνισε τον Έλον Μασκ

Ο Λάρι Έλισον έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο

Από ένα εγκαταλειμμένο μωρό στη Νέα Υόρκη μέχρι τον τίτλο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, η ιστορία του Λάρι Έλισον – του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο – μοιάζει βγαλμένη από ταινία. Και όπως δείχνει η πορεία του, η δική του ταινία έχει ακόμα πολλά επεισόδια να γράψει.

Ο Έλον Μασκ δεν είναι πλέον ο «πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο» καθώς έχασε τον τίτλο του από τον συνιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον.

Η περιουσία του Λάρι Έλισον εκτοξεύτηκε κατά 101 δισεκατομμύρια δολάρια, φτάνοντας τα 393 δισ., μετά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Oracle κι έτσι ξεπέρασε την καθαρή αξία του Έλον Μασκ, η οποία εκτιμάται στα 385 δισ. κερδίζοντας τον τίτλο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Oracle (ORCL) ανακοίνωσε τεράστια αύξηση της ζήτησης για τις υποδομές των data centers της από πελάτες που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη, εκτοξεύοντας τη μετοχή της. Οι μετοχές ανέβηκαν 41% την Τετάρτη (10.09.2025), στον δρόμο για τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από το 1992.

Η αισιοδοξία αυτή βασίζεται στην ανάδειξη της Oracle ως βασικού παρόχου υποδομών που στηρίζουν τις τεράστιες ανάγκες των εταιρειών AI για υπολογιστική ισχύ -τον «πυρήνα» της εταιρείας ως πάροχο cloud υπηρεσιών και λογισμικού βάσεων δεδομένων. Τον Ιούλιο, η Oracle ανακοίνωσε συμφωνία για την παροχή 4,5 GW ηλεκτρικής ενέργειας στην OpenAI, δημιουργό του ChatGPT, για να καλύψει τις ανάγκες του λογισμικού της.

Ο Λάρι Έλισον γεννήθηκε στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης τον Αύγουστο του 1944 και η ζωή του ξεκίνησε με ανατροπές. Η μητέρα του ήταν 19 ετών όταν γέννησε το αγνώστου πατρός παιδί της. Τον εγκατέλειψε βρέφος και μεγάλωσε στο Σικάγο με τον θείο και τη θεία του, τους Lillian και Louis Ellison.

Από μικρός είχε μια ιδιαίτερη κλίση στις επιστήμες – λάτρευε τα μαθηματικά και τη φυσική – πριν στραφεί στην πληροφορική, που έμελλε να του αλλάξει τη ζωή.

Η σχέση με τον θετό του πατέρα ήταν δύσκολη για τον Έλισον. Συνήθιζε να του λέει ότι θα γίνει ένα τίποτα.  Αντίθετα, αγαπούσε τόσο τη θετή του μητέρα ώστε όταν εκείνη πέθανε, το 1964, αυτός εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο.

Ο Λάρι Έλισον
Ο Λάρι Έλισον / REUTERS / Robert Galbraith / UNITED STATES / File Photo

Έχοντας αποκτήσει κάποιες γνώσεις προγραμματισμού, έπιασε δουλειά ως τεχνικός υπολογιστών σε ένα κατάστημα τράπεζας στο Σαν Φρανσίσκο.

Στη δεκαετία του ’70, ο Έλισον δούλεψε σε εταιρείες τεχνολογίας και ανέλαβε ένα πρότζεκτ για τη CIA: τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με την κωδική ονομασία Oracle. Το όνομα αυτό έμελλε να γίνει θρυλικό, αφού το 1977 ίδρυσε μαζί με δύο συνεργάτες την εταιρεία Software Development Laboratories, η οποία μετονομάστηκε σύντομα σε Oracle.

Έτσι ξεκίνησε μια αυτοκρατορία που θα τον έκανε έναν από τους πιο πλούσιους και ισχυρούς ανθρώπους στον κόσμο.

Σήμερα, στα 81 του, ο Λάρι Έλισον είδε την περιουσία του να φτάνει τα 393 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας μάλιστα τον καλό του φίλο Έλον Μασκ.

Η μετοχή της Oracle εκτοξεύτηκε χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη και τις τεράστιες συνεργασίες της, όπως αυτή με την OpenAI, και ο Έλισον ανέβηκε στην πρώτη θέση της λίστας των δισεκατομμυριούχων.

Ο Έλισον δεν είναι τόσο «διάσημος» όσο ο Μασκ, αλλά στη Silicon Valley και στα πολιτικά παρασκήνια είναι μια προσωπικότητα με τεράστιο βάρος.

Είναι γνωστός για την αγάπη του στη χλιδή: υπερπολυτελή γιοτ, ιδιωτικά αεροσκάφη, πολλαπλοί γάμοι και ιδιοκτήτης ενός ολόκληρου νησιού, του Λανάι στη Χαβάη.

Εκεί δημιούργησε ένα exclusive θέρετρο Four Seasons, αλλά και μια φάρμα.

Ακόμα επαινείται στο διαδίκτυο πως κέρδισε τη μάχη κατά της γήρανσης, καθώς είναι 81 ετών, όμως «φαίνεται 30 χρόνια νεότερος».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μόνο που κάνει ο Έλισον είναι άσκηση και αυστηρή δίαιτα.

Η φιλία με τον Τραμπ και οι πολιτικές διασυνδέσεις

Ρεπουμπλικανός εδώ και δεκαετίες, ο Έλισον στάθηκε δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ από την πρώτη του προεκλογική εκστρατεία. Συναντήσεις στο Μαρ-α-Λάγκο, δείπνα στον Λευκό Οίκο και συνεργασίες με την Oracle να εμπλέκονται σε μεγάλες πολιτικές υποθέσεις, όπως η προσπάθεια εξαγοράς του TikTok το 2020.

Ο ίδιος ο Τραμπ τον έχει χαρακτηρίσει «έναν απίστευτο άνθρωπο και επιχειρηματία».

Η επιρροή του Έλισον δεν περιορίζεται στην τεχνολογία. Ο γιος του, Ντέιβιντ, βρίσκεται πλέον στο τιμόνι της Paramount Skydance, του νέου μεγάλου ομίλου media που ελέγχει το CBS, το MTV και την Paramount Pictures.

Η δυναστεία των Έλισον φαίνεται να επεκτείνεται και στον κόσμο του Χόλιγουντ, με τον Λάρι να μένει πάντα στο παρασκήνιο - αλλά ποτέ εκτός παιχνιδιού.

Ο θαυμασμός του Μασκ

Παρά τον ανταγωνισμό τους στη λίστα των δισεκατομμυριούχων, ο Έλον Μασκ δεν διστάζει να τον αποκαλεί μέντορα και αυτό μάλλον λέει πολλά.

«Ο Λάρι Έλισον είναι πολύ έξυπνος» είπε ο Μασκ. «Θα έλεγα ότι είναι από τους πιο έξυπνους ανθρώπους». 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ζελένσκι για drones σε Πολωνία και Ρουμανία: «Η Ρωσία επεκτείνει τον πόλεμο, μην περιμένετε βαλλιστικούς πυραύλους για να πάρετε αποφάσεις»
Το μήνυμα του Ουκρανού προέδρου προς ΝΑΤΟ, Ευρώπη, G7 και G20 - «Γνώριζαν που πετούσαν τα drones τους», είπε τονίζοντας πως δεν ήταν τυχαία περιστατικά
Βολοντίμιρ Ζελένσκι 6
Νετανιάχου: «Η δολοφονία των ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ θα άνοιγε τον δρόμο για την απελευθέρωση των ομήρων» – Έκρηξη οργής από τους συγγενείς των θυμάτων
«Οι ηγέτες των τρομοκρατών της Χαμάς που ζουν στο Κατάρ δεν ενδιαφέρονται για τους κατοίκους της Γάζας», πρόσθεσε
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Συναγερμός στην Πολωνία μετά από απειλή drone – Απογειώθηκαν μαχητικά και έκλεισε το αεροδρόμιο του Λούμπλιν
Σειρήνες, κλειστό αεροδρόμιο και ανάπτυξη μαχητικών: οι πολωνικές αρχές τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού το απόγευμα του Σαββάτου στην ανατολική χώρα, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία
Πολωνικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 6
Ο αμφιλεγόμενος Τσάρλι Κερκ: Το κίνημα MAGA και οι εμπρηστικές δηλώσεις για τρανς, αφροαμερικανούς και αμβλώσεις
Ο Κερκ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην επόμενη προεκλογική εκστρατεία, για τις εκλογές του 2024, πείθοντας μεγάλο μέρος των νεαρών ψηφοφόρων να υποστηρίξουν τον Ντόναλντ Τραμπ
Τσάρλι Κέρκ 26
Newsit logo
Newsit logo