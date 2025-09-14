Λάρι Έλισον: Το παιδί αγνώστου πατρός που έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και εκθρόνισε τον Έλον Μασκ

Από ένα εγκαταλειμμένο μωρό στη Νέα Υόρκη μέχρι τον τίτλο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, η ιστορία του Λάρι Έλισον – του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο – μοιάζει βγαλμένη από ταινία. Και όπως δείχνει η πορεία του, η δική του ταινία έχει ακόμα πολλά επεισόδια να γράψει.

Ο Έλον Μασκ δεν είναι πλέον ο «πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο» καθώς έχασε τον τίτλο του από τον συνιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η περιουσία του Λάρι Έλισον εκτοξεύτηκε κατά 101 δισεκατομμύρια δολάρια, φτάνοντας τα 393 δισ., μετά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Oracle κι έτσι ξεπέρασε την καθαρή αξία του Έλον Μασκ, η οποία εκτιμάται στα 385 δισ. κερδίζοντας τον τίτλο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Oracle (ORCL) ανακοίνωσε τεράστια αύξηση της ζήτησης για τις υποδομές των data centers της από πελάτες που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη, εκτοξεύοντας τη μετοχή της. Οι μετοχές ανέβηκαν 41% την Τετάρτη (10.09.2025), στον δρόμο για τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από το 1992.

Η αισιοδοξία αυτή βασίζεται στην ανάδειξη της Oracle ως βασικού παρόχου υποδομών που στηρίζουν τις τεράστιες ανάγκες των εταιρειών AI για υπολογιστική ισχύ -τον «πυρήνα» της εταιρείας ως πάροχο cloud υπηρεσιών και λογισμικού βάσεων δεδομένων. Τον Ιούλιο, η Oracle ανακοίνωσε συμφωνία για την παροχή 4,5 GW ηλεκτρικής ενέργειας στην OpenAI, δημιουργό του ChatGPT, για να καλύψει τις ανάγκες του λογισμικού της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Λάρι Έλισον γεννήθηκε στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης τον Αύγουστο του 1944 και η ζωή του ξεκίνησε με ανατροπές. Η μητέρα του ήταν 19 ετών όταν γέννησε το αγνώστου πατρός παιδί της. Τον εγκατέλειψε βρέφος και μεγάλωσε στο Σικάγο με τον θείο και τη θεία του, τους Lillian και Louis Ellison.

Από μικρός είχε μια ιδιαίτερη κλίση στις επιστήμες – λάτρευε τα μαθηματικά και τη φυσική – πριν στραφεί στην πληροφορική, που έμελλε να του αλλάξει τη ζωή.

Η σχέση με τον θετό του πατέρα ήταν δύσκολη για τον Έλισον. Συνήθιζε να του λέει ότι θα γίνει ένα τίποτα. Αντίθετα, αγαπούσε τόσο τη θετή του μητέρα ώστε όταν εκείνη πέθανε, το 1964, αυτός εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο.