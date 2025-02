Λατίφα αλ Νταρούμπι, η νέα Πρώτη Κυρία της Συρίας και μοναδική σύζυγός του Αχμέντ αλ Σάρα είναι μία καλλιεργημένη και γλυκιά μητέρα τριών αγοριών

Την πρώτη της εμφάνιση στο εξωτερικό έκανε η νέα Πρώτη Κυρία της Συρίας, Λατίφα αλ Νταρούμπι

η οποία βρέθηκε στην Τουρκία μαζί με τον σύζυγό της, Άχμεντ αλ Σάρα, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Άγκυρα με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η Πρώτη Κυρία της Συρίας αλ Νταρούμπι συναντήθηκε, μάλιστα, με την σύζυγο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Εμινέ Ερντογάν, με την οποία φωτογραφήθηκε.

Ο πρόεδρος της μεταβατικής κυβέρνησης της Συρίας, Αχμέντ αλ Σάρα, πραγματοποίησε την Τρίτη (04.02.2025) επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία μετά από πρόσκληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τους δυο τους να συζητούν τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στην Συρία ενώ το Κουρδικό κατείχε κεντρική θέση στις κοινές δηλώσεις τους.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η Λατίφα αλ Νταρούμπι και η Εμινέ Ερντογάν αντάλλαξαν απόψεις για την ανθρωπιστική βοήθεια, την ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και την εκπαίδευση.

Επίσης ανέλυσαν και τα βήματα που μπορούν να κάνουν από κοινού Τουρκία και Συρία ώστε να στηρίξουν γυναίκες και παιδιά που υποφέρουν από τους πολέμους σε όλο τον κόσμο.

Η κυρία Αλ Νταρούμπι φέρεται να εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στην Τουρκία για τη στήριξη της Άγκυρας στην ανοικοδόμηση της Συρίας.

Σε ανάρτησή της μετά τη συνάντησή τους, η Εμινέ Ερντογάν έγραψε στο Χ (πρώην Twitter):

«Υποδέχθηκα με χαρά την κυρία Λατίφα αλ Νταρούμπι, την σύζυγο του προέδρου της Συρίας, ο οποίος έκανε επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας σήμερα (σ.σ. χθες). Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αρκετά σημαντικά θέματα όπως η ανθρωπιστική βοήθεια, η κοινωνική αλληλεγγύη, η ενίσχυση της θέσης των γυναικών και τον ρόλο της εκπαίδευσης. Της δήλωσα ότι στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Συρίας, όπως κάναμε και στο παρελθόν, στη διαδικασία ανοικοδόμηση της Συρίας και την επούλωση των πληγών της. Πιστεύω ότι ένα μέλλον ειρήνης και σταθερότητας θα είναι αποτέλεσμα των κοινών προσπαθειών, και ελπίζω ότι κάθε βήμα που κάνουμε σε αυτή την κατεύθυνση θα αποτελέσει μια ελπίδα για τους κατοίκους της περιοχής».

Η Λατίφα αλ Νταρούμπι (Latifa al-Daroubi) επίσης γνωστή ως Λατίφα αλ Σάρα (Latifa al-Sharaa), γεννήθηκε το 1984. Έχει μεταπτυχιακό στην Αραβική γλώσσα και λογοτεχνία και είναι μητέρα τριών αγοριών.

Η οικογένειά της, κατάγεται από την Al-Qaryatayn στη Χομς και η αδελφή της λέγεται ότι είναι παντρεμένη με τον τωρινό κυβερνήτη της Δαμασκού, Maher Muhammad Marwan.

Αν και έχει παρευρεθεί σε αρκετές δημόσιες εκδηλώσεις στο παρελθόν, σπάνια έχει φωτογραφηθεί, γεγονός που συντηρεί το ενδιαφέρον για την Πρώτη Κυρία της Συρίας.

Μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της ήταν σε συνάντηση με γυναίκες από τη Συρία και της ΗΠΑ. Άτομα που παραβρέθηκαν στη συνάντηση την περιέγραψαν ως «μια καλλιεργημένη, εκλεπτυσμένη και κομψή γυναίκα» επαινώντας την ευγλωττία της, την ήρεμη συμπεριφορά της και την παραδοσιακή συριακή ενδυμασία, μετά από ερωτήσεις σχετικά με το αν φοράει νικάμπ.

Ο Abdul Hafiz Sharaf, μέλος του Συρο-αμερικανικού Συνασπισμού για την Ειρήνη και την Ευημερία, παρατήρησε σε συνέντευξή του στα μέσα ενημέρωσης ότι η Λατίφα ήταν «μια νεαρή γυναίκα από τη Συρία που φοράει χιτζάμπ αλλά [δεν καλύπτει το πρόσωπό της]. Ντύνεται με την τυπική ενδυμασία των γυναικών χιτζάμπι στη Συρία και η παρουσία της κίνησε το ενδιαφέρον πολλών, ιδίως με το ευγενικό της χαμόγελο που καλωσόρισε θερμά τους παρευρισκόμενους».

Η Reem al-Bazm, μια ακτιβίστρια από τη Συρία που συμμετείχε στη συνάντηση της αντιπροσωπείας, την περιέγραψε ως «ευγενική, ήρεμη, όμορφη, με αυτοπεποίθηση και μορφωμένη».

