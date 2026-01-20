Αφού κατηγόρησε την Δύση ότι θέλει να ξεκινήσει πόλεμο με την Ρωσία, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργκέι Λαβρόφ έστρεψε τα «βέλη» του – κατά την διάρκεια σημερινής (2001.2026) συνέντευξη τύπου – ενάντια στη Βρετανία, αφήνοντας «αιχμές» για στάτους της στη διεθνή πολιτική σκηνή

Με το χαρακτηριστικό του σαρκαστικό του ύφος, ο Σεργκέι Λαρόφ απάντησε σε δημοσιογράφο λέγοντας ότι η Βρετανία δεν θα πρέπει πλέον να αποκαλείται Μεγάλη Βρετανία καθώς είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που αποκαλεί επίσημα τον εαυτό της «Μεγάλη».

«Νομίζω πως η Βρετανία θα πρέπει να αποκαλείται απλώς Βρετανία γιατί ‘Μεγάλη Βρετανία’ είναι το μοναδικό παράδειγμα μιας χώρας που αποκαλεί τον εαυτό της ‘Μεγάλη’», είπε ο Λαβρόφ καθώς μιλούσε σχετικά με την αποικιοκρατία έπειτα από σχόλια που έκανε για τη Γροιλανδία.

Η εκπρόσωπός του έδωσε στη συνέχεια τον λόγο για να θέσει ερώτηση στον Ίβορ Μπένετ, τον ανταποκριτή του βρετανικού Sky News: «Χωρίς παρεξήγηση», είπε ο Λαβρόφ.

#Outcomes2025



#Lavrov to @SkyNews: No offence, but I believe your country should be called Britain.



pic.twitter.com/dqxWB3vb8P ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ January 20, 2026

Ο Λαβρόφ είπε πως ένα άλλο παράδειγμα χώρας που αυτοαποκαλούνταν «μεγάλη» ήταν η «Μεγάλη Σοσιαλιστική Λαϊκή Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία» υπό τον Μουάμαρ Καντάφι διευκρινίζοντας πως «όμως [αυτή] δεν υφίσταται πλέον».

Το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας αποκαλείται συνήθως «Velikobritaniya», ή Μεγάλη Βρετανία, στα ρωσικά.

Την ώρα που οι ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκουν να επαναρρυθμίσουν τις σχέσεις με τη Μόσχα και να εξασφαλίσουν ειρήνη ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, στη Βρετανία έχει αποδοθεί το στάτους του υπ΄αριθμόν ένα δημόσιου εχθρού της Ρωσίας.

Στη ρωσική κρατική τηλεόραση η «Ύπουλη Αλβιώνα», ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά από τους τηλεπαρουσιαστές ειδήσεων, θεωρείται μια δολοπλόκος παγκόσμια δύναμη υπηρεσιών πληροφοριών που ανακατεύεται στα παρασκήνια από την Ουάσινγκτον μέχρι το Ιράν σε μια διπρόσωπη προσπάθεια να υπονομεύσει τα συμφέροντα της Ρωσίας σε όλο τον κόσμο.

Η Βρετανία υποστηρίζει πως η Ρωσία συνιστά απειλή για την Ευρώπη. Εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία και η Δύση έχουν κατηγορήσει επανειλημμένα οι μεν τους δε για εκστρατείες κατασκοπείας μιας έντασης χωρίς προηγούμενο από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.