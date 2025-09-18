Λαχτάρα για Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ: Το ελικόπτερό τους έκανε αναγκαστική προσγείωση λόγω τεχνικού προβλήματος

Ένα απρόοπτο είχε το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ με τη σύζυγό του Μελάνια στη Βρετανία καθώς το ελικόπτερό τους πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση λόγω τεχνικού πλοβλήματος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια, αναγκάστηκαν την Πέμπτη 18.09.2025 να αλλάξουν ελικόπτερο ενώ κατευθύνονταν προς αεροδρόμιο του Λονδίνου, εξαιτίας ενός μικρού «υδραυλικού προβλήματος», σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Το περιστατικό συνέβη κατά την επιστροφή του ζεύγους από το Chequers, την εξοχική κατοικία του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, προς το αεροδρόμιο Στάνστεντ που μετέβαινε ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ, αναφέρει το Independent.

Το ελικόπτερο εμφάνισε τεχνικό ζήτημα, και οι πιλότοι αποφάσισαν να το προσγειώσουν σε τοπικό αεροδρόμιο «για προληπτικούς λόγους», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Ο Τραμπ και η Μελάνια επιβιβάστηκαν στη συνέχεια με ασφάλεια σε εφεδρικό ελικόπτερο υποστήριξης και συνέχισαν κανονικά το ταξίδι τους προς το Στάνστεντ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.