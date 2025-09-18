Στάρμερ σε Τραμπ: «Είστε ανάμεσα σε φίλους, επενδύσεις ρεκόρ, ρέουν δισ.» – «Πέρασα φανταστικά» είπε ο αμερικανός πρόεδρος

Το εγκώμιο ο ένας του άλλου έπλεξαν κατά τη συνάντησή τους στην πρωθυπουργική εξοχική κατοικία στο Τσέκερς την Πέμπτη (18.09.2025) o βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης υπέγραψαν συμφωνία τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Στάρμερ, σε δηλώσεις που έκανε, χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη στην ιστορία τη συμφωνία επενδύσεων που επιτεύχθηκε με τις ΗΠΑ αυτές τις ημέρες και τον Τραμπ να μιλά αποθεωτικά για τη χώρα, αλλά και για τη φιλοξενία που του επιφύλαξε ο βασιλιάς Κάρολος.

Ο Στάρμερ είπε αρχικά στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ: «Είστε ανάμεσα σε φίλους». Και συνέχισε: «Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι υπάρχουν πολλά να γιορτάσουμε για την ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας».

Ο Στάρμερ είπε ακόμα ότι οι ΗΠΑ είναι ο «μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος» του Ηνωμένου Βασιλείου. «Μαζί υποστηρίζουμε πάνω από 2,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και στις δύο οικονομίες».

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τον «άρρηκτο δεσμό» μεταξύ των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στάρμερ: Σπάνε κάθε ρεκόρ οι επενδύσεις, ρέουν δισ.

Ο Στάρμερ είπε πως Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ είναι κορυφαίοι σε τομείς όπως η τεχνολογία, τα χρηματοοικονομικά, η άμυνα και η ενέργεια.

«Απλώς δείτε τι πετυχαίνουμε σήμερα μαζί. Οι συμφωνίες και οι επενδύσεις που ανακοινώνουμε σήμερα σπάνε κάθε ρεκόρ. Η σημερινή συμφωνία, με δισεκατομμύρια να ρέουν «και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού», είναι η μεγαλύτερη του είδους της στην ιστορία της Βρετανίας «με μεγάλη διαφορά», λέει ο Στάρμερ.

Ο βρετανός πρωθυπουργός λέει ότι αυτή η συμφωνία σημαίνει επενδύσεις που θα αλλάξουν τη ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες θα βελτιώσουν την οικονομική κατάσταση χιλιάδων εργαζομένων.

«Αυτό δείχνει τη δύναμη αυτής της συνεργασίας», λέει ο Στάρμερ σε όσους βρίσκονται στην αίθουσα.

Τραμπ: Άρρηκτοι οι δεσμοί μας – Πέρασα φανταστικά

Ο Τραμπ ευχαρίστησε τον Στάρμερ για την υποδοχή του σε «αυτό το όμορφο μέρος» και τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα για μια «φανταστική βραδιά».

Περιέγραψε τη δεύτερη επίσημη επίσκεψή του ως «υπέροχη τιμή», προσθέτοντας: «Οι δεσμοί μεταξύ των χωρών μας είναι άρρηκτοι».

«Είναι ένας άρρηκτος δεσμός που έχουμε. Ανεξάρτητα από το τι κάνουμε σήμερα, νομίζω ότι είναι άρρηκτος», συνέχισε. Η σχέση είναι μια «όμορφη κληρονομιά» και οι δύο κυβερνήσεις «κάνουν αυτούς τους δεσμούς πιο στενούς από ποτέ», λέει.

Ο Τραμπ είπε ακόμη ότι «δεν υπάρχει πιο φυσική συνεργασία στον κόσμο» και ότι «ενισχύονται οι βιομηχανικές δυνατότητες και των δύο χωρών μας, κάτι που είναι σημαντικό για την άμυνα».

Ευχαρίστησε τους ηγέτες των επιχειρήσεων που παρευρέθηκαν και αναφέρθηκε και εκείνος στην εμπορική συμφωνία ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου λέγοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η πρώτη χώρα που σύναψε εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Επίσης, ο Τραμπ, δεν παρέλειψε να αυτο-αποθεωθεί, για την επιβολή δασμών.

Ανέφερε ότι περισσότερα από 17 τρισεκατομμύρια δολάρια έχουν επενδυθεί στις ΗΠΑ φέτος. «Έχουμε εισπράξει τρισεκατομμύρια δολάρια από δασμούς και ήταν τόσο απίστευτοι για τη χώρα μας. «Δεν έχουμε ξαναδεί επενδύσεις σαν κι αυτές, χωρίς τους δασμούς θα είχαμε μόνο ένα κλάσμα αυτού», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ και ο Στάρμερ υπέγραψαν μια νέα συμφωνία τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ.

Ο Στάρμερ είπε ακόμη ότι έχουν επίσης καταλήξει σε συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια, λέγοντας ότι θα παράγεται ενέργεια για εκατομμύρια επιχειρήσεις και ότι αυτό θα μειώσει τους λογαριασμούς και θα ενισχύσει την ασφάλεια και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.