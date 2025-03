Λεωνίδας Καβάκος για τα γιουχαΐσματα στον Τζέι Ντι Βανς: Σοκαριστικό αυτό που συνέβη, ήταν ένα μάθημα για μένα

Σοκαρισμένος δηλώνει ο Λεωνίδας Καβάκος από τις έντονες αποδοκιμασίες στον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Kennedy Center της Ουάσινγκτον το βράδυ της Πέμπτης (13.3.25).

Λίγο πριν βγει στη σκηνή του Kennedy Center στην Ουάσινγκτον ο διεθνούς φήμης βιολονίστας, Λεωνίδας Καβάκος, για να ερμηνεύσει το Δεύτερο Κοντσέρτο για βιολί του Σοστακόβιτς, άκουσε φωνές και γιουχαΐσματα από το κοινό, τη στιγμή που ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, εμφανίστηκε στα θεωρεία του κέντρου με τη σύζυγό του, Ούσα Βανς.

«Ξέραμε ότι θα έρθει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και γι’ αυτό υπήρχαν αυξημένα μέτρα ασφαλείας από την αίθουσα. Η στιγμή πριν από την έναρξη μιας συναυλίας είναι σημαντική για την αυτοσυγκέντρωση ενός καλλιτέχνη και όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο σε αποσυντονίζει», αναφέρει ο μουσικός στην «Καθημερινή».

Μόλις ο Τζέις Ντι Βανς κάθισε στη θέση του, μερίδα του κοινού τον αντιλήφθηκε και ξέσπασε σε αποδοκιμασίες, οι οποίες διήρκεσαν περίπου 30 δευτερόλεπτα.

Στα βίντεο που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να απαντά στις αποδοκιμασίες με έναν ειρωνικό χαιρετισμό και χαμόγελο.

Boos for JD Vance as he enters tonight’s concert at the Kennedy Center pic.twitter.com/IWTsJUWjCR