Λευκός Οίκος: «Αρκετά καλή» η πρόταση της Μόσχας για προσωρινή παράταση της συνθήκης New Start για τα πυρηνικά

Η Νέα Συνθήκη για τον Περιορισμό των Στρατηγικών Όπλων, εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου του 2026
«Αρκετά καλή» κρίνει ο Λευκός Οίκος την πρόταση της Ρωσίας για παράταση, για ένα χρόνο, της συνθήκης για τον έλεγχο των εξοπλισμών, που περιορίζει τον αριθμό των πυρηνικών όπλων της Ουάσινγκτον και της Μόσχας.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ενήμερος για την πρόταση της Ρωσίας και θέλει να κάνει κάποια σχόλια επ’ αυτής.

Η Νέα Συνθήκη για τον Περιορισμό των Στρατηγικών Όπλων, γνωστή ως New START, η οποία ορίζει το ανώτατο όριο πυρηνικών κεφαλών που μπορούν να αναπτύξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, καθώς και των πυραύλων που μπορούν να αναπτυχθούν στην ξηρά, σε υποβρύχια και βομβαρδιστικά που μπορούν να τις μεταφέρουν, εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου του 2026.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε σε συνάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας ότι είναι έτοιμος να παρατείνει τη συνθήκη για ένα χρόνο προς το συμφέρον της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως και για να συμβάλει στη τόνωση του διαλόγου με την Ουάσινγκτον για τη διάδοχη συνθήκη.

