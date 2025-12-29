Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ είχε μια «θετική συζήτηση» με τον Πούτιν για την Ουκρανία

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχαν νέα τηλεφωνική συνομιλία.

Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, τόνισε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε μια θετική συζήτηση με τον Ρώσο ομόλογό του Πούτιν σχετικά με την Ουκρανία.

President Trump has concluded a positive call with President Putin concerning Ukraine. — Karoline Leavitt (@PressSec) December 29, 2025

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν θα πραγματοποιήσουν άλλη μια τηλεφωνική συνομιλία «πολύ σύντομα» μετά τη χθεσινή τους (28.12.2025) συνομιλία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, το ενδεχόμενο μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό συζήτηση.