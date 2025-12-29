Κόσμος

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ είχε μια «θετική συζήτηση» με τον Πούτιν για την Ουκρανία

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την επικοινωνία των δύο ηγετών
Βλαντιμίρ Πούτιν / Ντόναλντ Τραμπ
Βλαντιμίρ Πούτιν / Ντόναλντ Τραμπ / Φωτογραφία αρχείου Reuters

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχαν νέα τηλεφωνική συνομιλία.

Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, τόνισε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε μια θετική συζήτηση με τον Ρώσο ομόλογό του Πούτιν σχετικά με την Ουκρανία.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν θα πραγματοποιήσουν άλλη μια τηλεφωνική συνομιλία «πολύ σύντομα» μετά τη χθεσινή τους (28.12.2025) συνομιλία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, το ενδεχόμενο μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό συζήτηση.

Κόσμος
