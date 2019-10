Λιποθύμησε στον «αέρα» αντιδρώντας στο νέο της κούρεμα! video

Οι make up artists και κομμωτές διαγωνίζονται για να κερδίσουν ένα μεγάλο βραβείο, παρουσιάζοντας τις ικανότητές τους σε μοντέλα – εθελοντές.

Σε πρόσφατο επεισόδιο, όταν ένα μοντέλο συνειδητοποίησε ότι τα μαλλιά της που έφθαναν μέχρι τη μέση, κόντυναν έως το ύψος των ώμων, ξέσπασε σε δάκρυα, φωνάζοντας «τι είναι αυτό…»!

Καθώς οι κριτές και οι άλλοι διαγωνιζόμενοι κοίταζαν σοκαρισμένοι, η γυναίκα επιχείρησε να φύγει από το στούντιο προτού λιποθυμήσει στην αγκαλιά της παρουσιάστριας, Γκιοζντέ Κανσού, η οποία άρχισε να καλεί για βοήθεια.

Το στιγμιότυπο πήρε τεράστια δημοσιότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε viral όταν ένας χρήστης του Twitter το ανάρτησε με τη λεζάντα «I’m SCREAMINNNN why is that so relatable tf».

Μέχρι στιγμής προβλήθηκε 12 εκατομμύρια φορές και συγκέντρωσε 21.000 likes.

Δείτε το βίντεο και βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα: