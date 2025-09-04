Λισαβόνα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες μετά τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ «Γκλόρια» με τους 17 νεκρούς – Όλα δείχνουν βλάβη φρένων

Συγκλονισμένη είναι ολόκληρη η Πορτογαλία μετά το τραγικό δυστύχημα από εκτροχιασμό τελεφερίκ που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (03.09.2025) στην Λισαβόνα, στοιχίζοντας τη ζωή σε 17 ανθρώπους.

Για πρώτη φορά στα 140 χρόνια λειτουργίας του, το εμβληματικό τελεφερίκ «Elevador da Glória», στην Λισαβόνα στην Πορτογαλία, παρουσιάζει ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα το οποίο καταλήγει σε εθνική τραγωδία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά αξιοθέατα της Λισαβόνας, το οποίο για δεύτερη φορά στην ιστορία του εκτροχιάστηκε και συνετρίβη. Η σφοδρή εκτροπή του, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 17 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 23, από τους οποίους οι 5 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, όπως ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πλάνα από το σημείο που δημοσιεύτηκαν στα social media, δείχνουν το τελεφερίκ, το οποίο κατέβαινε από λόφο στην πορτογαλική πρωτεύουσα, μεταφέροντας περίπου 40 επιβάτες, να είναι ολοσχερώς κατεστραμμένο.

Σύμφωνα με τις αρχές, το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 18:15 (τοπική ώρα – 20:15 ώρα Ελλάδας) και φέρεται να προκλήθηκε από «χαλάρωση» ηλεκτρικού καλωδίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Υπάρχουν παιδιά από κάτω»

Ο Τιάγκο Αουγκούστο, επικεφαλής της Μονάδας Σχεδιασμού Εκδηλώσεων, Κρατικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Κρίσεων (UPPEC) στο INEM, επιβεβαίωσε ότι όλες οι σοροί των θυμάτων έχουν πλέον απομακρυνθεί από το τελεφερίκ.

Πρόσθεσε ότι ένα 3χρονο παιδί από τη Γερμανία τραυματίστηκε, αλλά δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Ωστόσο, η έγκυος μητέρα του είναι σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το Observador. Πηγές της υπηρεσίας εκτάκτων αναγκών INEM ανέφεραν πάντως ότι μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται και «μη Πορτογάλοι» πολίτες.

Ένα συγκλονιστικό βίντεο κατέγραψε τις χαοτικές στιγμές που ακολούθησαν δευτερόλεπτα μετά τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ, με τους κατοίκους της περιοχής να τρέχουν μέσα σε σύννεφα καπνού και σκόνης προς τα συντρίμμια, στην προσπάθειά τους να απεγκλωβίσουν επιζώντες από τα συντρίμμια. Μάλιστα, μέσα στον πανικό, ακούγεται ένας μάρτυρας να φωνάζει: «Υπάρχουν παιδιά κάτω από το τελεφερίκ».

Το πρώτο θύμα που ταυτοποιήθηκε είναι ο υπεύθυνος του συστήματος πέδησης του τελεφερίκ, με την Correio da Manhã να αναφέρει ότι έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα.

Οι συνάδελφοί του Αντρέ Ζόρζε Γκονσάλβες Μάρκες, τον αποχαιρέτησαν με αναρτήσεις στα social media. «Εκ μέρους όλων, εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια», έγραφε μία ανάρτηση.

Μετά το θανατηφόρο περιστατικό, η κυβέρνηση της Λισαβόνας ανακοίνωσε εθνικό πένθος για την Πέμπτη, ενώ ο Δήμος Λισαβόνας είχε ήδη κηρύξει τριήμερο δημοτικό πένθος.

Τι ισχυρίζονται οι αρχές;

Συγκεκριμένα, ο Φερνάντο Νούνες ντα Σίλβα, πρώην μέλος του δημοτικού συμβουλίου Λισαβόνας και ειδικός μηχανικός, δήλωσε στο SIC Notícias ότι «το πιθανότερο είναι να έσπασε το καλώδιο έλξης και, όταν αυτό έσπασε, τα φρένα δεν λειτούργησαν». «Το κατερχόμενο τελεφερίκ πήρε φόρα και συνέχισε με μεγάλη ταχύτητα», πρόσθεσε.

Ο πρώην δημοτικός σύμβουλος σημείωσε ότι αυτά τα τελεφερίκ «έχουν πολύ στιβαρή μεταλλική δομή και κατασκευάστηκαν σε μια εποχή που οι πολύ άκαμπτες κατασκευές θεωρούνταν ιδιαίτερα σημαντικές».

«Κάτι που προκαλεί έκπληξη είναι ότι τα φρένα δεν λειτούργησαν, γιατί όταν συμβαίνει μια τέτοια κατάσταση, υπάρχουν μηχανισμοί στο όχημα που επιτρέπουν την εφαρμογή πέδησης. Ακόμη κι αν αυτό δεν απέτρεπε τον εκτροχιασμό, θα μπορούσε να είχε μειώσει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης», εξήγησε ο Νούνες ντα Σίλβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία της Λισαβόνας, άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και αξιωματούχοι της Εθνικής Αρχής Ασφάλειας Μεταφορών (NTSA) πέρασαν ώρες επί τόπου καθώς συνεχιζόταν η αρχική έρευνα για το περιστατικό.

Η επίσημη δήλωση που εξέδωσε η εταιρεία σχετικά με το θέμα ισχυρίστηκε ότι η κύρια τετραετής και η ενδιάμεση διετής συντήρηση είχαν πραγματοποιηθεί στο τελεφερίκ όπως απαιτείται, μαζί με τους καθημερινούς, εβδομαδιαίους και μηνιαίους ελέγχους.

Εν τω μεταξύ, αξιωματούχοι της εταιρείας που διαχειρίζεται το τελεφερίκ έχουν επίσης ξεκινήσει έρευνα.

Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας, Marcelo Rebelo de Sousa, εξέφρασε τη θλίψη και την αλληλεγγύη του προς τις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών, τονίζοντας ότι ελπίζει ότι τα αίτια του δυστυχήματος «θα διευκρινιστούν γρήγορα από τις αρμόδιες αρχές».

Αναφέροντας από το σημείο, η SIC Notícias πρόσθεσε ότι γνωρίζει ότι το τελεφερίκ «υποβλήθηκε σε γενική επισκευή το 2022 και σε ενδιάμεση το 2024, όλα εντός καθορισμένων πρωτοκόλλων περιοδικής συντήρησης».

«Από ό,τι μπορούμε να δούμε στις εικόνες, είναι πολύ πιθανό να έσπασε κάποιο καλώδιο έλξης και όταν έσπασε, τα φρένα που θα έπρεπε κανονικά να λειτουργούν σε μια τέτοια κατάσταση δεν λειτούργησαν», είπε νωρίς το βράδυ.