Λισαβόνα: Το μοιραίο τελεφερίκ είχε επιθεωρηθεί λίγες ώρες πριν την τραγωδία με τους 16 νεκρούς – 8 τουρίστες ανάμεσα στα θύματα

Απαντήσεις για τα αίτια του εκτροχιασμού του τελεφερίκ da Glória στη Λισαβόνα, που κόστισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, ζητούν απεγνωσμένα οι οικογένειες των θυμάτων που θρηνούν για τους αγαπημένους τους.

Ανάμεσα στα θύματα που βρήκαν τραγικό θάνατο στο δυστύχημα με το τελεφερίκ στη Λισαβόνα, είναι και 8 τουρίστες. Οι αρχές της Πορτογαλίας διευκρίνισαν την Πέμπτη (04.08.2025) πως οι τουρίστες ήταν 2 Καναδοί, 2 Νοτιοκορεάτες, 1 Αμερικανός, 1 Ελβετός, 1 Γερμανός και 1 Ουκρανός.

Πέρα από τους τουρίστες σκοτώθηκαν 2 Πορτογάλοι υπάλληλοι φιλανθρωπικής οργάνωσης και 1 Γερμανός. Η Γερμανίδα σύζυγός του τραυματίστηκε σοβαρά ενώ ο 3χρονο παιδί του φέρει ελαφριά τραύματα. Το πορτογαλικό συνδικάτο μεταφορών είπε ότι ο φρουρός του τελεφερίκ ήταν μεταξύ των νεκρών.

Οι διαδικασία ταυτοποίησης των υπόλοιπων θυμάτων είναι ακόμα σε εξέλιξη.

Ο επικεφαλής της δικαστικής αστυνομίας Λουίς Νέβες, απαντώντας στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφο, άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τα αίτια του δυστυχήματος.

«Τίποτα δεν έχει αποκλειστεί. Θα μπορέσουμε να πάρουμε θέση μόνο όταν θα είμαστε βέβαιοι», δήλωσε.

Ρεπορτάζ του Observador αναφέρει πως το τελεφερίκ είχε επιθεωρηθεί λίγες μόλις ώρες πριν από το δυστύχημα. Συγκεκριμένα, πέρασε από έλεγχο το πρωί της Τετάρτης και διήρκησε 30 λεπτά. Οι αρμόδιοι δεν βρήκαν κάποιο πρόβλημα αν και επισημάνθηκε πως χρειάζονταν να γίνει αντικατάσταση ενός καλωδίου μέσα στις επόμενες 263 ημέρες.

Στην Πορτογαλία κηρύχθηκε 3ημερο εθνικό πένθος λόγω του δυστυχήματος στη Λισαβόνα, με τον Πορτογάλο πρόεδρο Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα να δίνει «υπόσχεση» πως τα αίτια του δυστυχήματος στη Λισαβόνα θα εξακριβωθούν σύντομα.

Τα πλάνα από το σημείο προκαλούν κόμπο στο στομάχι. Στα βίντεο και στις φωτογραφίες φαίνεται τσαλακωμένο το κίτρινο τελεφερίκ στον πλακόστρωτο δρόμο και τους ανθρώπους να τρέχουν να εγκαταλείψουν την περιοχή καθώς ο αέρας γέμιζε με καπνό.

«Πηδούσαν από τα παράθυρα του τελεφερίκ για να σωθούν»

Οι περιγραφές των αυτόπτων μαρτύρων για την τραγωδία στην «καρδιά» της Λισαβόνα, σοκάρουν.

Η ξεναγός Μαριάνα Φιγκέιρεδο ήταν μεταξύ εκείνων που βρέθηκαν στο σημείο του δυστυχήματος το βράδυ της Τετάρτης. Είπε ότι είχε τραυματιστεί ψυχικά από αυτά που είχε δει.

Η ξεναγός είπε ότι άκουσε έναν δυνατό κρότο και έτσι έτρεξε στο σημείο.

«Σε πέντε δευτερόλεπτα ήμουν εκεί. Άνθρωποι πηδούσαν από τα παράθυρα του τελεφερίκ στους πρόποδες του λόφου. Άρχισα να σκαρφαλώνω τον λόφο για να βοηθήσω τους ανθρώπους, αλλά όταν έφτασα εκεί, υπήρχε σιωπή», είπε.

Η Φιγκέιρεδο είπε επίσης ότι όταν αυτή και άλλοι άρχισαν να τραβούν την οροφή του τελεφερίκ, είδαν πτώματα μέσα.

Είπε ότι ήταν μάρτυρας της διάσωσης παιδιών και προσπάθησε να βοηθήσει άτομα με σπασμένα κόκαλα και να ηρεμήσει όσους βρίσκονταν σε κίνδυνο.

«Πολλοί άνθρωποι έκλαιγαν γύρω μου. Ήταν πολύ φοβισμένοι. Προσπαθούσα να τους ηρεμήσω».

«Όσα χρόνια κι αν ζήσω ακόμα, δεν θα ξαναπάρω ποτέ το τελεφερίκ», είπε.