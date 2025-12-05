Λιθουανία: Έτοιμη να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των αερόστατων από τη Λευκορωσία

Η Λιθουανία σκληραίνει τη στάση της απέναντι στις προκλήσεις που προέρχονται από τη Λευκορωσία. Μετά από εβδομάδες επεισοδίων στον εναέριο χώρο της, η πρωθυπουργός Ίνγκα Ρουγκινιενέ ανακοίνωσε την Παρασκευή (05.12.2025) ότι η κυβέρνησή της θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο.

Αιτία είναι τα αερόστατα που, σύμφωνα με τη Λιθουανία, εκτοξεύονται από τη Λευκορωσία και φτάνουν μέχρι τους εμπορικούς αεροδιαδρόμους, αγγίζοντας ύψη έως και 10 χιλιομέτρων.

«Ολοκληρώνουμε το νομικό πλαίσιο», δήλωσε στους δημοσιογράφους, τονίζοντας ότι η απόφαση αυτή είναι «η μόνη κατάλληλη αντίδραση» στη σημερινή κατάσταση. Το σχετικό διάταγμα αναμένεται να δημοσιοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Παραλύουν αεροδρόμια – Πίεση στην πολιτική αεροπορία

Τις τελευταίες εβδομάδες, τα αεροδρόμια του Βίλνιους και του Κάουνας αναγκάστηκαν πολλές φορές να αναστείλουν τη λειτουργία τους λόγω έλλειψης ασφαλών συνθηκών. Αν και τα αερόστατα χρησιμοποιούνταν εδώ και χρόνια για λαθρεμπόριο τσιγάρων, οι αρχές παρατηρούν πλέον πιο επιθετική χρήση: επαναλαμβανόμενες εισβολές σε διαδρόμους πτήσεων, θέτοντας άμεσα σε κίνδυνο επιβάτες και πληρώματα.

Για το Βίλνιους, δεν πρόκειται πλέον για ενόχληση – αλλά για επίθεση κατά της πολιτικής αεροπορίας.

Ένα ακόμη επεισόδιο στην αντιπαράθεση με το Μινσκ

Ως μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, η Λιθουανία κατηγορεί εδώ και καιρό τη Λευκορωσία —πιστό σύμμαχο της Ρωσίας— ότι διεξάγει έναν «υβριδικό πόλεμο» με στόχο την αποσταθεροποίηση της χώρας. Το νέο φαινόμενο με τα αερόστατα φαίνεται να εντάσσεται στην ίδια στρατηγική, μαζί με τις μεταναστευτικές πιέσεις και τις προκλήσεις στα σύνορα.

Με την επιβολή κατάστασης έκτακτης ανάγκης, το Βίλνιους επιδιώκει πλέον να δείξει πως δεν θα ανεχθεί άλλες τέτοιες παραβιάσεις — ούτε καν από τον ουρανό.