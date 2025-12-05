Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Λιθουανία: Έτοιμη να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των αερόστατων από τη Λευκορωσία

Το Βίλνιους ανεβάζει τους τόνους μετά από σειρά εναέριων παραβιάσεων από τη Λευκορωσία - Παράνομα αερόστατα ανάγκασαν επανειλημμένα τα αεροδρόμια της χώρας να διακόψουν τη λειτουργία τους
Μπαλόνι που μετέφεραν λαθραία στη Λιθουανία
Μπαλόνι που μετέφεραν λαθραία στη Λιθουανία / AP

Η Λιθουανία σκληραίνει τη στάση της απέναντι στις προκλήσεις που προέρχονται από τη Λευκορωσία. Μετά από εβδομάδες επεισοδίων στον εναέριο χώρο της, η πρωθυπουργός Ίνγκα Ρουγκινιενέ ανακοίνωσε την Παρασκευή (05.12.2025) ότι η κυβέρνησή της θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο.

Αιτία είναι τα αερόστατα που, σύμφωνα με τη Λιθουανία, εκτοξεύονται από τη Λευκορωσία και φτάνουν μέχρι τους εμπορικούς αεροδιαδρόμους, αγγίζοντας ύψη έως και 10 χιλιομέτρων.

«Ολοκληρώνουμε το νομικό πλαίσιο», δήλωσε στους δημοσιογράφους, τονίζοντας ότι η απόφαση αυτή είναι «η μόνη κατάλληλη αντίδραση» στη σημερινή κατάσταση. Το σχετικό διάταγμα αναμένεται να δημοσιοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Παραλύουν αεροδρόμια – Πίεση στην πολιτική αεροπορία

Τις τελευταίες εβδομάδες, τα αεροδρόμια του Βίλνιους και του Κάουνας αναγκάστηκαν πολλές φορές να αναστείλουν τη λειτουργία τους λόγω έλλειψης ασφαλών συνθηκών. Αν και τα αερόστατα χρησιμοποιούνταν εδώ και χρόνια για λαθρεμπόριο τσιγάρων, οι αρχές παρατηρούν πλέον πιο επιθετική χρήση: επαναλαμβανόμενες εισβολές σε διαδρόμους πτήσεων, θέτοντας άμεσα σε κίνδυνο επιβάτες και πληρώματα.

Για το Βίλνιους, δεν πρόκειται πλέον για ενόχληση – αλλά για επίθεση κατά της πολιτικής αεροπορίας.

Ένα ακόμη επεισόδιο στην αντιπαράθεση με το Μινσκ

Ως μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, η Λιθουανία κατηγορεί εδώ και καιρό τη Λευκορωσία —πιστό σύμμαχο της Ρωσίας— ότι διεξάγει έναν «υβριδικό πόλεμο» με στόχο την αποσταθεροποίηση της χώρας. Το νέο φαινόμενο με τα αερόστατα φαίνεται να εντάσσεται στην ίδια στρατηγική, μαζί με τις μεταναστευτικές πιέσεις και τις προκλήσεις στα σύνορα.

Με την επιβολή κατάστασης έκτακτης ανάγκης, το Βίλνιους επιδιώκει πλέον να δείξει πως δεν θα ανεχθεί άλλες τέτοιες παραβιάσεις — ούτε καν από τον ουρανό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
226
146
114
73
52
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το σπρίντ του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, για να χαιρετήσει φοιτητές στην Κίνα και ο αγώνας πινγκ πονγκ
Ο ίδιος μάλιστα δεν παρέλειψε να παίξει πινγκ πονγκ με έναν από τους αστέρες του αθλήματος κάνοντας έτσι μία από τις πιο ευχάριστες επισκέψεις του στην Κίνα
Εμανουέλ Μακρόν
Politico: Πώς η Ρωσία καταφέρνει να αντικαθιστά συνεχώς τους νεκρούς και τραυματίες στρατιώτες της στην Ουκρανία
Ένα εκτεταμένο σύστημα στρατολόγησης, χρηματοδοτούμενο από το Κρεμλίνο και ενισχυμένο από freelance στρατολόγους, επιτρέπει στη Μόσχα να αντικαθιστά συνεχώς τους νεκρούς και τραυματίες στην Ουκρανία
Ρώσοι στρατιώτες
Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί για κίνδυνο «πολιτισμικής εξάλειψης» της Ευρώπης σε εκρηκτικό έγγραφο
Στη νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις μεταναστευτικές πολιτικές ότι επιταχύνουν την «παρακμή» της ηπείρου
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
ΗΠΑ: «Δεν είμαστε σκουπίδια» λέει η σομαλική κοινότητα απέναντι στις επιθέσεις του Τραμπ
Οι προσβλητικές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου σε βάρος των Σομαλών πάγωσαν απότομα το κλίμα στη Μινεάπολη - Καθώς οι επιχειρήσεις απέλασης εντείνονται, μέρος της κοινότητας δηλώνει ότι ζει πλέον με έναν μόνιμο φόβο
Η ιδιοκτήτρια σαλόνι ομορφιάς και μετανάστρια από τη Σομαλία, Ιφρα Φαραχ, έξω από το κατάστημά της στο εμπορικό κέντρο Karmel Mall
Newsit logo
Newsit logo