Λιθουανία: Με τη «μύτη» έπεσε το αεροσκάφος της DHL που συνετρίβη – Γερμανικά σενάρια για ρωσική εμπλοκή

Το θρίλερ με το αεροσκάφος cargo που συνετρίβη στο Βίλνιους της Λιθουανίας συνεχίζεται με τα σενάρια για ρωσική εμπλοκή να μην έχουν τέλος.

Ένα νέο βίντεο από την στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους Boeing 737 της DHL κοντά στο Βίλνιους της Λιθουανίας που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας περιπλέκει το μυστήριο.

Το αεροπλάνο κινείται σε χαμηλό ύψος και πέφτει με την μύτη για να συντριβεί τα ξημερώματα της Δευτέρας (25.11.2024).

Από τη συντριβή του δημιουργείται μια μπάλα φωτιάς.

Στις έρευνες για τα αίτια της συντριβής συμμετέχουν και ειδικοί από την γερμανική υπηρεσία αεροπορικών δυστυχημάτων, ανακοίνωσε στο Βερολίνο το ομοσπονδιακό υπουργείο Μεταφορών.

New CCTV captures DHL flight QY5960 as it nose dived moments before landing at Vilnius International Airport.



The crew member who died during the crash was a Spanish citizen, the police confirmed to the Elta news agency later on Monday morning. The other three crew members… pic.twitter.com/VhBBX5cEyo — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 25, 2024

DHL B737-476(SF) cargo plane crash near Vilnius Airport (VNO), Lithuania shows no issues reported by the pilots before the terrain impact, according to Lithuanian officials.



The aircraft was carrying out flight QY5960 from Leipzig to Vilnius and the accident took place while… https://t.co/KKmGJjzwUR pic.twitter.com/Lw1suxfAtK — FL360aero (@fl360aero) November 25, 2024

Σε δηλώσεις του ο επικεφαλής των λιθουανικών υπηρεσιών πληροφοριών Ντάριους Γαουνίσκις τόνισε σε μέσα ενημέρωσης της χώρας του: «Είχαμε προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να συμβεί κάτι τέτοιο. Αντιμετωπίζουμε μια ολοένα αυξανόμενη επιθετικότητα από πλευράς Ρωσίας». Πρόσθεσε ωστόσο ότι είναι πρόωρο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Swiftair cargo 737-400 has crashed while on approach to Vilnius International Airport, Lithuania.



One pilot and one person on the ground were killed. The second pilot and two others survived with unspecified injuries.



The aircraft, operated by a DHL contractor Swiftair, was… pic.twitter.com/FUyexI9ObE — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 25, 2024

Από τη συντριβή του αεροσκάφους ένα μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του και τρία τραυματίστηκαν. Ο νεκρός είναι ισπανικής καταγωγής, ενώ οι τρεις που επέζησαν είναι από Λιθουανία, Γερμανία και Ισπανία.

Μιλώντας στην εφημερίδα Handelsblatt ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής ελέγχου των υπηρεσιών πληροφοριών Ρόντεριχ Κιζεβέτερ, από το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών στη Γερμανία, δήλωσε ότι η Ρωσία είναι πολύ πιθανό να κρύβεται πίσω από την συντριβή του αεροσκάφους της Swiftair.

«Ακόμα και αν η υπόθεση δεν έχει διαλευκανθεί, είναι τουλάχιστον πιθανό να πρόκειται για ρωσική δολιοφθορά και άρα τρομοκρατικό πλήγμα, μιας και οι υπηρεσίες πληροφοριών είχαν προειδοποιήσει σχετικά».

Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ δεν απέκλεισε ότι η συντριβή σήμερα στη Λιθουανία ενός φορτηγού αεροπλάνου που αναχώρησε από τη Γερμανία να είναι «ένα ατύχημα ή ένα υβριδικό περιστατικό» που συνδέεται με εξωτερική ανάμιξη.

«Πρέπει να αναρωτηθούμε (…) σοβαρά αν ήταν ένα ατύχημα ή, όπως την περασμένη εβδομάδα, πάλι ένα υβριδικό περιστατικό», δήλωσε η Μπέρμποκ στο περιθώριο μιας συνόδου της G7 στην Ιταλία.