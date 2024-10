Λίβανος: Με τους σφοδρότερους βομβαρδισμούς μέχρι σήμερα έπληξε τη Βηρυτό το Ισραήλ

Το Ισραήλ εξαπέλυσε τους σφοδρότερους βομβαρδισμούς κατά της Χεζμπολάχ μέχρι σήμερα, στα νότια προάστια της Βηρυτού στον Λίβανο.

Διαδοχικές αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ έπληξαν τα νότια προάστια της Βηρυτού καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας αλλά και σήμερα (06.10.2024) το πρωί. Πρόκειται για τους πιο σφοδρούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ κατά στόχων στη Βηρυτό, από τον προηγούμενο μήνα, οπότε, η πολεμική ένταση κατά της Χεζμπολάχ, που έχει την υποστήριξη του Ιράν, κλιμακώθηκε δραματικά.

Στη διάρκεια της νύχτας, οι εκρήξεις συντάραξαν όλη τη Βηρυτό, ενώ στήλες φωτιάς με ερυθρό και λευκό χρώμα ήταν ορατές για περίπου 30 λεπτά σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων μακριά από την πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Επρόκειτο για τη μεγαλύτερη στοχευμένη επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό μέχρι σήμερα, όπως δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες, αλλά κι αναλυτές στα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια.

Israel erasing Hezbollah from the History



IDF bombed a high value Hezbollah target in Beirut.



IDF is currently bombing

– Beirut

– South Lebanon

– Gaza and

– Syria



The world must support Israel in this holy cause of eradicating terrorism. pic.twitter.com/9BZ1E0MBs1 — Sunanda Roy (@SaffronSunanda) October 6, 2024

Tonight we hit a number of quite massive missile storage sites in Beirut… but not just any missiles. We hit Hezbollah’s ballistic missiles. And the scale of secondary explosions was almost literally off the Richter Scale.



Big big kaboom



Watch this… pic.twitter.com/bJc1J06d4a — Cheryl E 🇮🇱🇮🇱 (@CherylWroteIt) October 6, 2024

URGENT: Intense Israeli airstrikes hit the southern suburbs of Beirut moments ago this Sunday morning. pic.twitter.com/QsRR6Z6U7y — 🇮🇱 (@BalGuven_) October 6, 2024

Σήμερα, ένα γκρίζο νέφος ομίχλης απλώθηκε πάνω από τη Βηρυτό, με τα χαλάσματα από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ να είναι σκορπισμένα κατά μήκος των δρόμων στα νότια προάστια, ενώ στήλες καπνού ήταν ορατές πάνω από την ίδια περιοχή.

«Η νύχτα του Σαββάτου, ήταν η πιο βίαιη από όλες τις προηγούμενες νύχτες. Τα κτίρια σείονταν γύρω μας, ενώ για μία στιγμή είχα την εντύπωση ότι έγινε σεισμός. Έγιναν δεκάδες αεροπορικοί βομβαρδισμοί -αδυνατούσαμε να τους μετρήσουμε- ενώ ο θόρυβος ήταν εκκωφαντικός», δήλωσε ο Χαναν Αμπντουλάχ, κάτοικος των νοτίων προαστίων της Βηρυτού.