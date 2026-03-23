Λίβανος: Νέα έκρηξη από επίθεση του Ισραήλ στα νότια της χώρας μπροστά στο συνεργείο της ΕΡΤ – Το βίντεο που κατέγραψαν οι κάμερες

Η επίθεση έγινε κοντά στη γέφυρα που είχε χτυπηθεί χθες από το Ισραήλ
Η στιγμή της έκρηξης

Ακόμα μία επίθεση εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του νότιου Λιβάνου κοντά στη γέφυρα που χτύπησαν χθες στα νότια σύνορα της χώρας όπου και υποστηρίζουν ότι δραστηριοποιούνται άντρες της Χεζμπολάχ, με την κάμερα της ΕΡΤ να καταγράφει live την επίθεση που έγινε μόλις λίγα μέτρα μακριά από τους δημοσιογράφους.

Το Ισραήλ μάλιστα είχε προειδοποιήσει για τις περαιτέρω επιθέσεις στην περιοχή αφού διέταξε τον στρατό του (IDF) να καταστρέψει όλες τις γέφυρες πάνω από τον ποταμό Λιτάνι στον νότιο Λίβανο, καθώς και να επιταχύνουν τη κατεδάφιση σπιτιών κοντά στα νότια σύνορα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ η επίθεση που οδήγησε σε έκρηξη έγινε κοντά στη γέφυρα και δίπλα σε εθνική οδό στα νότια του Λιβάνου από την οποία περνούσαν πολλοί κάτοικοι. Η επίθεση έγινε από τον αέρα με πολλές εκρήξεις να ακούγονται από τον ουρανό, όπως ενημερώνουν οι δημοσιογράφοι.

Οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ που ήταν μπροστά στο συμβάν, το κατέγραψαν και έφυγαν γρήγορα από το σημείο καθώς η περιοχή είναι πολύ επικίνδυνη.  

