Νέα βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα ο στρατός του Ισραήλ, αναφέροντας πως είναι τούνελ της Χαμάς κάτω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα στην Λωρίδα της Γάζας. Ο στρατός του Ισραήλ υποστηρίζει πως η Χαμάς είχε εγκαταστήσει αρχηγείο στο νοσοκομείο Αλ Σίφα.

Το ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη δείχνει ένα τούνελ, που σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ είναι κάτω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα, ενώ ένα άλλο βίντεο δείχνει ένα χώρο που υποστηρίζεται πως ήταν χώρος της Χαμάς.

Επίσης σε ένα άλλο βίντεο που δημοσιεύτηκε σήμερα Ισραηλινός αξιωματικός δείχνει κάποιες σκάλες σε σπίτι λέγοντας πως οδηγούν σε τούνελ, χωρίς ωστόσο να δείχνει κάποιο τούνελ.

Σύμφωνα με το Ισραήλ τα τούνελ που περνούν κάτω απ’ το νοσοκομείο οδηγούν προς άλλες περιοχές στην Λωρίδα της Γάζας.

The Section of Tunnel Complex beneath Al-Shifa which was Discovered today is Massive, with several Bedrooms, Offices, and other Large Underground-Structures having been Found. pic.twitter.com/CRfcEy5GSD