Χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας ενέκρινε το μεσημέρι του Σαββάτου το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς που έχει αφήσει πίσω της δεκάδες νεκρούς και τραυματίες.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου από την πλευρά του κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου έθεσε ως πρωταρχικό στόχο του στρατού την πλήρη εκκαθάριση των εδαφών του Ισραήλ από τους ένοπλους αντάρτες της Χαμάς.

The Israeli National Security Council has Approved for Ground Operations to begin in the Gaza Strip.