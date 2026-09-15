Κόσμος

Τρόμος σε πτήση Boeing 737 στο Ιράν: Διαλύθηκε το εσωτερικό του αεροσκάφους, κομμάτια έπεφταν πάνω στους επιβάτες

Κραυγές και πανικός μέσα στην καμπίνα μετά από βλάβη λίγο μετά την απογείωση
Πτήση στο Ιράν
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Στιγμές τρόμου και αγωνίας έζησαν οι επιβάτες πτήσης στο Ιράν, όταν το αεροσκάφος Boeing 737 της Sepehran Airlines παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα λίγο μετά την απογείωσή του από την πόλη Μασχάντ. Μέσα στην καμπίνα επικράτησε πανικός, καθώς τμήματα από το εσωτερικό του αεροπλάνου άρχισαν να ξεκολλούν και να πέφτουν.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης στο Ιράν, το αεροσκάφος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας βλάβης στον κινητήρα, η οποία φέρεται να συνδέεται με ζημιά στον τροχό. Οι πιλότοι αποφάσισαν να επιστρέψουν στη Μασχάντ και να πραγματοποιήσουν αναγκαστική προσγείωση.

Βίντεο που τραβήχτηκαν μέσα από την καμπίνα δείχνουν τις τρομακτικές στιγμές που έζησαν οι επιβάτες. Κομμάτια από το ταβάνι φαίνονται να έχουν ξεκολλήσει, ενώ άνοιξαν και τα ντουλάπια των αποσκευών.

Την ίδια ώρα, ακούγονται δυνατές κραυγές από τους επιβάτες, καθώς προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει.

Η πτήση είχε αναχωρήσει από τη Μασχάντ με προορισμό το Κερμάνσαχ, όμως το πρόβλημα ανάγκασε το πλήρωμα να αλλάξει πορεία.

Παρά τις δραματικές στιγμές στον αέρα, το Boeing 737 κατάφερε τελικά να επιστρέψει και να προσγειωθεί με ασφάλεια στη Μασχάντ.

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