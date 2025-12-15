Κόσμος

Λουκασένκο καλεί Μαδούρο: «Ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας είναι ευπρόσδεκτος να μείνει στη Λευκορωσία»

Ο Μαδούρο έχει καταγγείλει τον Τραμπ πως επιδιώκει την ανατροπή του και την αρπαγή των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας
Οι Πρόεδροι της Βενεζουέλας, Nicolas Maduro (αριστερά) και της Λευκορωσίας, Alexander Lukashenko (δεξιά)
Οι Πρόεδροι της Βενεζουέλας, Nicolas Maduro (αριστερά) και της Λευκορωσίας, Alexander Lukashenko (δεξιά) / EPA / Φωτογραφία Tatyana Zenkovich

Ο Λευκορώσος Πρόεδρος, Αλεξάντερ Λουκασένκο δήλωσε ότι ο Βενεζουελάνος ομόλογός του Νικολάς Μαδούρο είναι ευπρόσδεκτος να εγκατασταθεί στη Λευκορωσία σε περίπτωση που εγκαταλείψει την εξουσία στην πατρίδα του.

Πάντως, ο Αλεξάντερ Λουκασένκο έσπευσε να διευκρινίσει πως δεν έχουν προηγηθεί σχετικές συζητήσεις με τον Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με αποσπάσματα συνέντευξης στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν στο Telegram από λογαριασμό που συνδέεται με την κυβέρνηση του Μινσκ, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (16.12.2025), ώρα Ελλάδας.

Εδώ και μήνες κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας, καθώς οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει μεγάλη στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική – με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών – και τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για χερσαίες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας καταγγέλλει πως οι ΗΠΑ επιδιώκουν την ανατροπή του Προέδρου, Νικολάς Μαδούρο και την αρπαγή των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
230
175
167
87
76
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Βρετανία: «Περισσότεροι άνθρωποι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να πολεμήσουν», δηλώνει ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων
Ανησυχία έχει προκαλέσει η αύξηση των απειλών, ιδίως από την πλευρά της Ρωσίας που έχει κλιμακώσει την επιθετικότητά της μετά την εισβολή στην Ουκρανία
Κατεστραμμένα κτίρια στην Ουκρανία
Newsit logo
Newsit logo