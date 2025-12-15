Λουκασένκο καλεί Μαδούρο: «Ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας είναι ευπρόσδεκτος να μείνει στη Λευκορωσία»

Ο Λευκορώσος Πρόεδρος, Αλεξάντερ Λουκασένκο δήλωσε ότι ο Βενεζουελάνος ομόλογός του Νικολάς Μαδούρο είναι ευπρόσδεκτος να εγκατασταθεί στη Λευκορωσία σε περίπτωση που εγκαταλείψει την εξουσία στην πατρίδα του.

Πάντως, ο Αλεξάντερ Λουκασένκο έσπευσε να διευκρινίσει πως δεν έχουν προηγηθεί σχετικές συζητήσεις με τον Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με αποσπάσματα συνέντευξης στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν στο Telegram από λογαριασμό που συνδέεται με την κυβέρνηση του Μινσκ, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (16.12.2025), ώρα Ελλάδας.

Εδώ και μήνες κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας, καθώς οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει μεγάλη στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική – με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών – και τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για χερσαίες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας καταγγέλλει πως οι ΗΠΑ επιδιώκουν την ανατροπή του Προέδρου, Νικολάς Μαδούρο και την αρπαγή των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.