Λουκασένκο: Ο ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος Oreshnik έχει αναπτυχθεί σε υπηρεσία μάχης στη Λευκορωσία

Τον Νοέμβριο του 2024, η Ρωσία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον Oreshnik, χωρίς πυρηνική κεφαλή, για να βομβαρδίσει την ουκρανική πόλη Ντνίπρο
Τμήματα του ρωσικού βαλλιστικού πυραύλου Oreshnik που χτύπησε την πόλη Ντνίπρο
Τμήματα του ρωσικού βαλλιστικού πυραύλου Oreshnik που χτύπησε την πόλη Ντνίπρο / REUTERS / Valentyn Ogirenko

Μια σημαντική αποκάλυψη για την Λευκορωσία έκανε σήμερα (18.12.2025) ο πρόεδρος της χώρας, Αλεξάντρ Λουκασένκο, στην ετήσια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Μινσκ.

Ο ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος Oreshnik – που φέρει πυρηνική ικανότητα έχει αναπτυχθεί στη Λευκορωσία από χθες Τετάρτη (17.12.2025), είπε χαρακτηριστικά ο Αλεξάντρ Λουκασένκο, ένας εκ των πιο στενών συμμάχων της Μόσχας.

«Ο Oreshnik βρίσκεται στη Λευκορωσία από χθες (Τετάρτη). Και τίθεται σε υπηρεσία μάχης», δήλωσε ο πρόεδρος αυτής της πρώην σοβιετικής δημοκρατίας, της οποίας το έδαφος χρησιμοποιήθηκε από τη Μόσχα για να ξεκινήσει την επίθεσή της κατά της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ανακοίνωσε ότι η Μόσχα ξεκίνησε μαζική παραγωγή αυτού του πυραύλου τελευταίας γενιάς, ικανού να φέρει πυρηνική κεφαλή, ενώ δήλωσε ότι η Μόσχα θα μπορούσε να τον αναπτύξει στη Λευκορωσία έως το 2025.

Το Μινσκ, από την πλευρά του, άφησε να εννοηθεί τον Αύγουστο ότι τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια με τη Ρωσία, που πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο, θα περιλάμβαναν τους πυραύλους Oreshnik, που σημαίνει φουντουκιά στα ρωσικά.

Αυτά τα μεγάλης κλίμακας κοινά στρατιωτικά γυμνάσια προκάλεσαν ανησυχία μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, λίγες μέρες μετά την άνευ προηγουμένου είσοδο φερόμενων ως ρωσικών drones σε πολωνικό έδαφος.

Τον Νοέμβριο του 2024, η Ρωσία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον Oreshnik, χωρίς πυρηνική κεφαλή, για να βομβαρδίσει στρατιωτικό εργοστάσιο στην πόλη Ντνίπρο, στην κεντρική Ουκρανία.

