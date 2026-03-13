Λουκασένκο: «Πληρώσαμε για να αποκτήσουμε τους βαλλιστικούς πυραύλους Oreshnik από την Ρωσία»

Νέες πληροφορίες αποκάλυψε σήμερα (13.03.2026) ο Λευκορώσος πρόεδρος, Αλεξάντρ Λουκασένκο, για την διαδικασία με την οποία η χώρα του απέκτησε τους βαλλιστικούς πυραύλους Oreshnik από την Ρωσία

Ειδικότερα, ο Λουκασένκο δήλωσε ότι η Λευκορωσία έχει πληρώσει την Ρωσία για να προμηθευτεί τους διαβόητους βαλλιστικούς πυραύλους, τους οποίους χρησιμοποίησε ο Πούτιν για να χτυπήσει την Ουκρανία, τόσο τον Ιανουάριο του 2026 όσο και το Νοέμβριο του 2024.

«Αγοράσαμε αυτό το όπλο» είπε ο Λουκασένκο όπως μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Belta. Είναι η πρώτη φορά που ο ίδιος μιλάει δημόσια ότι η εγκατάσταση του εν λόγω όπλου στην Λευκορωσία έγινε κατόπιν οικονομικής συναλλαγής.

Την ίδια στιγμή, στη Μόσχα επικρατεί εκνευρισμός, με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών να καλεί σήμερα (13.03.2026) τους πρεσβευτές της Βρετανίας και της Γαλλίας για να διαμαρτυρηθεί για την ουκρανική επίθεση στη Ρωσία αυτή την εβδομάδα με πυραύλους «κατασκευασμένους από μια γαλλο-βρετανική κοινοπραξία».

Το Κίεβο ανακοίνωσε στις 10 Μαρτίου 2026 ότι χρησιμοποίησε πυραύλους Storm Shadow για να πλήξει ένα εργοστάσιο στη ρωσική πόλη Μπριάνσκ.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η Μόσχα θεώρησε την επίθεση ως σκόπιμη πρόκληση που στόχευε στον εκτροχιασμό μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία.