Κόσμος

Λουκασένκο: «Πληρώσαμε για να αποκτήσουμε τους βαλλιστικούς πυραύλους Oreshnik από την Ρωσία»

Την ίδια στιγμή η Μόσχα έκανε παράπονα στους πρέσβεις της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου λόγω ουκρανικών επιθέσεων με πυραύλους Storm Shadow
Στρατιωτικοί συμμετέχουν σε αυτό που το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αποκαλεί ανάπτυξη του ρωσικού πυραυλικού συστήματος Oreshnik με υπερηχητική ταχύτητα και πυρηνική ικανότητα / Φωτογραφία αρχείου / Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS

Νέες πληροφορίες αποκάλυψε σήμερα (13.03.2026) ο Λευκορώσος πρόεδρος, Αλεξάντρ Λουκασένκο, για την διαδικασία με την οποία η χώρα του απέκτησε τους βαλλιστικούς πυραύλους Oreshnik από την Ρωσία

Ειδικότερα, ο Λουκασένκο δήλωσε ότι η Λευκορωσία έχει πληρώσει την Ρωσία για να προμηθευτεί τους διαβόητους βαλλιστικούς πυραύλους, τους οποίους χρησιμοποίησε ο Πούτιν για να χτυπήσει την Ουκρανία, τόσο τον Ιανουάριο του 2026 όσο και το Νοέμβριο του 2024.

«Αγοράσαμε αυτό το όπλο» είπε ο Λουκασένκο όπως μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Belta. Είναι η πρώτη φορά που ο ίδιος μιλάει δημόσια ότι η εγκατάσταση του εν λόγω όπλου στην Λευκορωσία έγινε κατόπιν οικονομικής συναλλαγής.

Την ίδια στιγμή, στη Μόσχα επικρατεί εκνευρισμός, με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών να καλεί σήμερα (13.03.2026) τους πρεσβευτές της Βρετανίας και της Γαλλίας για να διαμαρτυρηθεί για την ουκρανική επίθεση στη Ρωσία αυτή την εβδομάδα με πυραύλους «κατασκευασμένους από μια γαλλο-βρετανική κοινοπραξία».

Το Κίεβο ανακοίνωσε στις 10 Μαρτίου 2026 ότι χρησιμοποίησε πυραύλους Storm Shadow για να πλήξει ένα εργοστάσιο στη ρωσική πόλη Μπριάνσκ.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η Μόσχα θεώρησε την επίθεση ως σκόπιμη πρόκληση που στόχευε στον εκτροχιασμό μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo