Μαδαγασκάρη: 31 νεκροί από το καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα Gezani – Φωτογραφίες, βίντεο

«Δεν έχω ξαναδεί τόσο ισχυρούς ανέμους, οι πόρτες και τα παράθυρα είναι σιδερένιες, αλλά τραντάχτηκαν βίαια»
Καταστροφές προκάλεσε ο κυκλώνας Gezani στο νησί της Μαδαγασκάρης
Καταστροφές προκάλεσε ο κυκλώνας Gezani στο νησί της Μαδαγασκάρης / REUTERS / Φωτογραφία Zo Andrianjafy

Θυελλώδεις άνεμοι άφησαν πίσω τους ένα τοπίο καταστροφής στη Μαδαγασκάρη. Ο τροπικός κυκλώνας Gezani σάρωσε το νησί, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 31 ανθρώπων, την ώρα που άλλοι τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται, έγινε γνωστό από το γραφείο διαχείρισης καταστροφών της χώρας την Τετάρτη (11.02.2026).

Δέκα οκτώ από τους θανάτους από τον τροπικό κυκλώνα καταγράφηκαν στην Τοαμασίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στη Μαδαγασκάρη, το φτωχό νησί του Ινδικού Ωκεανού και δύο σε μια γειτονική περιοχή, ανέφερε το Εθνικό Γραφείο Διαχείρισης Κινδύνου και Καταστροφών (BNGRC).

«Αυτό που συνέβη είναι μια καταστροφή: σχεδόν το 75% της πόλης Τοαμασίνα ισοπεδώθηκε», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος της νήσου, ο συνταγματάρχης Μικέλα Ραντριανιρίνα.

Την ίδια στιγμή, κάτοικοι στην Τοαμασίνα περιέγραψαν σκηνές χάους, καθώς ο κυκλώνας έφθασε στη χώρα αργά το βράδυ της 10ης Φεβρουαρίου. «Δεν έχω ξαναδεί τόσο ισχυρούς ανέμους… Οι πόρτες και τα παράθυρα είναι σιδερένια, όμως τραντάχτηκαν βίαια», δήλωσε o Χαριμάνγκα Ραναΐβο.

Ο Γκεζάνι προκάλεσε επίσης τον σοβαρό τραυματισμό τουλάχιστον 36 ανθρώπων. Περισσότεροι από 2.740 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους προληπτικά, αφού ο κυκλώνας έπληξε παράκτιες κοινότητες προτού μετακινηθεί στην ενδοχώρα.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα είχαν ως αποτέλεσμα να εκτοπιστούν τουλάχιστον 6.870 άνθρωποι, ενώ ένα σύνολο 250.406 ανθρώπων θεωρούνται θύματα καταστροφής, σύμφωνα με το BNGRC.

Γενική άποψη των ζημιών που προκάλεσε ο κυκλώνας Gezani στην πόλη-λιμάνι Toamasina της Μαδαγασκάρης
Γενική άποψη των ζημιών που προκάλεσε ο κυκλώνας Gezani στην πόλη-λιμάνι Toamasina της Μαδαγασκάρης / REUTERS / Φωτογραφία Zo Andrianjafy

Είναι ο δεύτερος κυκλώνας που πλήττει τη Μαδαγασκάρη φέτος, δέκα ημέρες αφού ο τροπικός κυκλώνας Fytia προκάλεσε 14 νεκρούς και πάνω από 31.000 εκτοπισμένους, σύμφωνα με το γραφείο ανθρωπιστικών υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών.

Βιβλικές καταστροφές από το πέρασμα του κυκλώνα Gezani στη Μαδαγασκάρη
Βιβλικές καταστροφές από το πέρασμα του κυκλώνα Gezani στη Μαδαγασκάρη / REUTERS / Φωτογραφία Zo Andrianjafy

Επικίνδυνοι άνεμοι

Στην κορύφωσή του, ο κυκλώνας Γκεζάνι συνοδευόταν από ισχυρούς ανέμους ταχύτητας περίπου 185 χλμ/ώρα, με τις ριπές να αγγίζουν τα 270 χλμ/ώρα, άνεμοι τόσο ισχυροί που ξεκόλλησαν στέγες και ξερίζωσαν μεγάλα δέντρα.

Ενόψει της άφιξης του κυκλώνα, αξιωματούχοι έκλεισαν σχολεία και οργάνωσαν καταφύγια έκτακτης ανάγκης.

Κάτοικοι της Μαδαγασκάρης περπατούν σε πλημμυρισμένο δρόμο
Κάτοικοι της Μαδαγασκάρης περπατούν σε πλημμυρισμένο δρόμο / REUTERS / Φωτογραφία Zo Andrianjafy

Το Εθνικό Γραφείο Διαχείρισης Κινδύνου και Καταστροφών της Μαδαγασκάρης ανέφερε ότι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας στην Τοαμασίνα είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι.

 

Σπίτια κατέρρευσαν εξαιτίας των ανέμων, στέγες διαλύθηκαν και ολόκληρες γειτονιές βυθίστηκαν στο σκοτάδι, καθώς το δίκτυο ηλεκτροδότησης υπέστη σοβαρές ζημιές.

