Μαδούρο μετά το τελεσίγραφο Τραμπ: Η Βενεζουέλα δεν θέλει την ειρήνη των σκλάβων

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει πλήγματα εναντίον είκοσι και πλέον σκαφών στην Καραϊβική
Ο Νικολάς Μαδούρο
Ο Νικολάς Μαδούρο / REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria

Λίγες μέρες μετά το δραματικό τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ με τον Νικολάς Μαδούρο, όπου δημοσιεύματα θέλουν τον αμερικανό πρόεδρο να έδωσε τελεσίγραφο στον ομόλογό του από τη Βενεζουέλα, ο Μαδούρο εμφανίστηκε ανένδοτος σημειώνοντας πως η χώρα του θέλει ειρήνη, αλλά όχι «ειρήνη των σκλάβων».

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τόνισε τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια δημόσιας συγκέντρωσης στην οποία πήραν μέρος χιλιάδες υποστηρικτές του στο Καράκας: «Θέλουμε ειρήνη, αλλά ειρήνη με εθνική κυριαρχία, ισότητα, λευτεριά! Δεν θέλουμε την ειρήνη των σκλάβων, ούτε την ειρήνη των αποικιών!». Την ίδια ώρα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε συγκαλέσει το συμβούλιο εθνικής ασφαλείας (ΣΕΑ) του Λευκού Οίκου για να συζητηθεί η Βενεζουέλα.

Η Ουάσιγκτον, διατεινόμενη ότι δρα εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών, έχει αναπτύξει από τον Αύγουστο ισχυρά στρατιωτικά μέσα στην Καραϊβική, όπου κατέφθασε τον Νοέμβριο το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο.

«Έχουμε υποστεί 22 εβδομάδες επιθετικότητας που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ψυχολογική τρομοκρατία, 22 εβδομάδες που μας έθεσαν σε δοκιμασία. Ο λαός της Βενεζουέλας επέδειξε την αγάπη του για την πατρίδα», είπε ακόμη ο πρόεδρος Μαδούρο.

«Μαδούρο, φίλε, ο λαός είναι μαζί σου», «όχι, δεν θέλουμε να είμαστε βορειοαμερικανική αποικία», φώναζαν μεταξύ άλλων συγκεντρωμένοι.

Προχθές Κυριακή, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε πως μίλησε τις τελευταίες ημέρες τηλεφωνικά με τον ομόλογό του Μαδούρο, ο οποίος τον κατηγορεί ότι επιδιώκει να τον ανατρέψει ώστε οι ΗΠΑ να βάλουν στο χέρι τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει πλήγματα εναντίον είκοσι και πλέον σκαφών στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 ανθρώπους, υποστηρίζοντας – χωρίς αποδείξεις – πως μετέφεραν ναρκωτικά.

