Μαδρίτη: Αναγκαστική προσγείωση Airbus μετά από πρόσκρουση με πουλί – Ζημιές στον κινητήρα και στην άτρακτο

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες (03.08.2025) με αεροπλάνο Airbus της αεροπορικής εταιρείας Iberia, το οποίο χτυπήθηκε από πουλί, με αποτέλεσμα να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Adolfo Suárez Madrid-Barajas της Μαδρίτης.

Ειδικότερα, το αεροπλάνο Airbus της ισπανικής εταιρείας ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιήσει την πτήση IB579 από την Μαδρίτη με προορισμό το Παρίσι, ωστόσο δεν υπολόγιζε σε μια απρόσμενη απειλή, ένα πουλί που πετούσε κοντά στο αεροδρόμιο.

Είκοσι λεπτά μετά την απογείωση, το Airbus χτυπήθηκε από το μεγάλο πουλί, το οποίο προκάλεσε ζημιά στον κινητήρα και στο μπροστινό μέρος της ατράκτου, ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα της αεροπλάνου, αφού εκεί βρίσκονται ηλεκτρονικά συστήματα που συνδέονται και με το πιλοτήριο.

Iberia Airbus A321XLR Returns Safely to Madrid After Bird Strike Damages Nose Cone Madrid, Spain – August 3, 2025 – An Iberia Airbus A321-253NY (XLR), operating flight #IB579 to Paris Orly Airport, safely returned to Madrid-Barajas Adolfo Suárez Airport (MAD) after a bird strike… pic.twitter.com/8pli20NXxZ

Αμέσως, ο πιλότος αποφάσισε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο κι αφού πήρε εγκαίρως την άδεια από τους ελεγκτές εναέριες κυκλοφορίας, έθεσε σε εφαρμογή όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

BIRD STRIKE FORCES IBERIA A321XLR TO RETURN TO MADRID



Iberia flight IB579 to Paris (ORY) suffered a bird strike shortly after takeoff from Madrid-Barajas.

Airbus A321XLR (EC-OOJ) sustained damage to its radar housing and safely returned to MAD.

Is this the first XLR to be hit? pic.twitter.com/PrKm1RT2Yz