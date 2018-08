Μακελειό σε τουρνουά video game στη Φλόριντα – «Έχασε και άρχισε να σκοτώνει!» Σοκαριστικές μαρτυρίες!

Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε σε τουρνουά video game στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Ένας ένοπλος άνοιξε πυρ κατά την διάρκεια του τουρνουά που βρισκόταν σε εξέλιξη στο εμπορικό κέντρο του Τζάκσονβιλ. Συγκεκριμένα η επίθεση σημειώθηκε σε μπαρ του Jacksonville Landing, όπου λειτουργούν αίθουσες ψυχαγωγίας και εστιατόρια.

Το γραφείο του σερίφη του Τζάκσονβιλ ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος για την σημερινή ένοπλη επίθεση ήταν ένας λευκός άνδρας και είναι νεκρός. Δεν υπάρχουν άλλοι ύποπτοι στον τόπο της επίθεσης.

Hogan leading to the Jacksonville Landing is blocked, appears a fire engine and Salvation Army truck are down the road @ActionNewsJax pic.twitter.com/tMjJvmsbpL — Brittney Donovan (@brittneyANjax) August 26, 2018

Υπάρχουν «πολλοί νεκροί», σύμφωνα με άλλη ανάρτηση του τοπικού γραφείου του σερίφη στο Twitter.

PHOTOS FROM THE SCENE: JSO reports a mass shooting at the Jacksonville Landing; multiple fatalities https://t.co/Sua4CkPCFy pic.twitter.com/9uffTt4oGn — First Coast News (@FCN2go) August 26, 2018

Έχασε και άρχισε να πυροβολεί!

Όπως μεταδίδει το RT ο δράστης φέρεται να συμμετείχε στο τουρνουά και να έχασε. Τότε άνοιξε πυρ και σκότωσε τουλάχιστον πέντε άτομα. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα ο δράστης σημάδεψε και εκτέλεσε τους άλλους gamers πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτονήσει!

This is a look at the #Jacksonville Landing from another side. Not much activity going on outside aside from officers manning the perimeter around the building @ActionNewsJax pic.twitter.com/IDQPsKYPri — Brittney Donovan (@brittneyANjax) August 26, 2018

«Ενοπλη επίθεση στο Jacksonville Landing. Απομακρυνθείτε από την περιοχή. Η περιοχή δεν είναι ασφαλής αυτήν την στιγμή», ήταν το πρώτο μήνυμα του γραφείου του σερίφη στο Twitter. Και στην συνέχεια: «Πολλοί νεκροί επί τόπου, πολλοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο».

Σύμφωνα με το CBS και την Miami Herald, υπάρχουν 4 νεκροί και 11 τραυματίες.

We are finding many people hiding in locked areas at The Landing. We ask you to stay calm, stay where you are hiding. SWAT is doing a methodical search inside The Landing. We will get to you. Please don’t come running out. #TheLandingMassShooting https://t.co/qBJvkaO7xT — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) August 26, 2018

Επίθεση σε live streaming

Η επίθεση στο Τζάκσονβιλ μεταδόθηκε ζωντανά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οποιος παρακολουθούσε την εξέλιξη του τουρνουά είχε την δυνατότητα να δει δευτερόλεπτα πριν από την επίθεση στο κάτω μέρος της οθόνης που μετέδιδε το video game «παράθυρο» όπου εμφανίζονται δύο από τους νεαρούς παίκτες. Οταν επάνω στην μπλούζα του ενός εμφανίζεται το σημάδι λέιζερ του σκόπευτρου του όπλου της επίθεσης, η μετάδοση εικόνας διακόπτεται απότομα, όμως συνεχίζεται η ηχητική απευθείας μετάδοση των ήχων των πυροβολισμών.

Twitch livestream of Madden NFL tournament qualifier in Jacksonville broadcasts mass shooting, horrific aftermath https://t.co/kKcpNuGFRi pic.twitter.com/98FwkWMfOp — Timothy Burke (@bubbaprog) August 26, 2018

«Η σφαίρα χτύπησε το δάχτυλό μου»

«Είχα πολλή τύχη. Η σφαίρα χτύπησε το δάκτυλό μου», έγραψε στο Twitter o 19χρονος Ντρίνι Τζόκα, που ανήκει σε μία από τις ομάδες που συμμετείχαν στο τουρνουά με την ονομασία Complexity Gaming.

I am literally so lucky. The bullet hit my thumb — Drini Gjoka (@YoungDrini) August 26, 2018

#Jacksonville sheriff Mike Williams will give an update on the mass shooting at the Landing at 4:30 p.m. @ActionNewsJax pic.twitter.com/vEE3zV3AZY — Brittney Donovan (@brittneyANjax) August 26, 2018

This is at the corner of Bay Street and Laura in downtown #Jacksonville @ActionNewsJax pic.twitter.com/iyPw4tMvv1 — Brittney Donovan (@brittneyANjax) August 26, 2018

Κι άλλοι αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στα ΜΜΕ τις στιγμές τρόμου που έζησαν στο Τζάκσονβιλ.

Watch: Witness describes the scene after the Jacksonville mass shooting: "It's scary" pic.twitter.com/EPo7EzUpdd — MSNBC (@MSNBC) August 26, 2018

Οι υπεύθυνοι του εμπορικού κέντρου εξέφρασαν τη θλίψη τους για το περιστατικό και δήλωσαν ότι βρίσκονται σε συνεργασία με τις αρχές.

We are deeply saddened at the incident and pray for everyone involved. The Jacksonville Landing is fully cooperating with the Jacksonville Sheriff's Office and all ongoing investigations. Posted by Jacksonville Landing on Sunday, August 26, 2018

Με πληροφορίες από ΑΠΕ και RT