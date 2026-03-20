Κόσμος

Μακρόν: Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό κατέσχεσε το τάνκερ Deyna – Συνδέεται με τον ρωσικό στόλο «φάντασμα»

Είναι το τρίτο τάνκερ που θεωρείται ότι ανήκει στον σκιώδη ρωσικό στόλο και το οποίο συλλαμβάνεται από τις γαλλικές αρχές
Γαλλικό ελικόπτερο πάνω από το τάνκερ στην επιχείρηση κατάσχεσής του / Prefecture maritime de la Mediterranee / Etat Major des Armees / Handout via REUTERS

Μπορεί τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας να είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή, όμως η Ρωσία συνεχίζει με τον «σκιώδη» στόλο της να ενισχύει την εισβολή της στην Ουκρανία, μια προσπάθεια που δέχθηκε πλήγμα με το τάνκερ Deyna που κατέσχεσε η Γαλλία, όπως αποκάλυψε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Ειδικότερα, το πολεμικό ναυτικό της Γαλλίας αναχαίτισε και συνέλαβε το τάνκερ Deyna, μέλος του ρωσικού στόλου «φάντασμα», τόνισε σήμερα (20.03.2026) ο Εμανουέλ Μακρόν μέσω του Χ.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ότι «πλοία όπως το Deyna που παρακάμπτουν τις διεθνείς κυρώσεις και παραβιάζουν το δίκαιο της θάλασσας, είναι κερδοσκόποι του πολέμου, που γεμίζουν τις τσέπες τους ενώ βοηθούν στη χρηματοδότηση της ρωσικής πολεμικής μηχανής, κάτι που η Γαλλία δεν θα το επιτρέψει».

 

Το τάνκερ, με σημαία Μοζαμβίκης και προερχόμενο από το ρωσικό λιμάνι του Μουρμάνσκ, συνελήφθη στην δυτική Μεσόγειο ύποπτο ως μέλος του σκιώδους ρωσικού στόλου, ανέφεραν επίσης οι λιμενικές αρχές.

Η έρευνα για ψευδή σημαία που ακολούθησε επιβεβαίωσε τις υποψίες των γαλλικών αρχών που ειδοποίησαν την εισαγγελία της Μασσαλίας. Το πλοίο θα συνοδευτεί σε αγκυροβόλιο και θα συνεχισθούν οι έρευνες.

Είναι το τρίτο τάνκερ που θεωρείται ότι ανήκει στον σκιώδη ρωσικό στόλο, ο οποίος επιτρέπει στην Μόσχα να παρακάμπτει τις κυρώσεις που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, το οποίο συλλαμβάνεται από τις γαλλικές αρχές.

«Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από κοινού με τους βρετανούς συμμάχους μας», διευκρίνισε η γαλλική λιμενική αρχή της Μεσογείου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
230
107
98
85
75
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo