Μακρόν: Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό κατέσχεσε το τάνκερ Deyna – Συνδέεται με τον ρωσικό στόλο «φάντασμα»

Μπορεί τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας να είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή, όμως η Ρωσία συνεχίζει με τον «σκιώδη» στόλο της να ενισχύει την εισβολή της στην Ουκρανία, μια προσπάθεια που δέχθηκε πλήγμα με το τάνκερ Deyna που κατέσχεσε η Γαλλία, όπως αποκάλυψε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Ειδικότερα, το πολεμικό ναυτικό της Γαλλίας αναχαίτισε και συνέλαβε το τάνκερ Deyna, μέλος του ρωσικού στόλου «φάντασμα», τόνισε σήμερα (20.03.2026) ο Εμανουέλ Μακρόν μέσω του Χ.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ότι «πλοία όπως το Deyna που παρακάμπτουν τις διεθνείς κυρώσεις και παραβιάζουν το δίκαιο της θάλασσας, είναι κερδοσκόποι του πολέμου, που γεμίζουν τις τσέπες τους ενώ βοηθούν στη χρηματοδότηση της ρωσικής πολεμικής μηχανής, κάτι που η Γαλλία δεν θα το επιτρέψει».

We remain resolute.



This morning in the Mediterranean, the French Navy intercepted and boarded another vessel from the shadow fleet, the Deyna.



The war involving Iran will not deflect France from its support for Ukraine, where Russia’s war of aggression continues unabated.… pic.twitter.com/SYCPKblacb — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 20, 2026

Το τάνκερ, με σημαία Μοζαμβίκης και προερχόμενο από το ρωσικό λιμάνι του Μουρμάνσκ, συνελήφθη στην δυτική Μεσόγειο ύποπτο ως μέλος του σκιώδους ρωσικού στόλου, ανέφεραν επίσης οι λιμενικές αρχές.

Η έρευνα για ψευδή σημαία που ακολούθησε επιβεβαίωσε τις υποψίες των γαλλικών αρχών που ειδοποίησαν την εισαγγελία της Μασσαλίας. Το πλοίο θα συνοδευτεί σε αγκυροβόλιο και θα συνεχισθούν οι έρευνες.

Είναι το τρίτο τάνκερ που θεωρείται ότι ανήκει στον σκιώδη ρωσικό στόλο, ο οποίος επιτρέπει στην Μόσχα να παρακάμπτει τις κυρώσεις που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, το οποίο συλλαμβάνεται από τις γαλλικές αρχές.

«Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από κοινού με τους βρετανούς συμμάχους μας», διευκρίνισε η γαλλική λιμενική αρχή της Μεσογείου.