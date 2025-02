Ο Τραμπ «σνόμπαρε» τον Μακρόν και δεν τον υποδέχτηκε στον Λευκό Οίκο – Ενοχλημένος ο Γάλλος Πρόεδρος

Ενοχλημένος, αμήχανος και ξαφνιασμένος εμφανίστηκε σήμερα (24.02.2025) ο Γάλλος Πρόεδρος Εμάνουελ Μακρόν, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δεν τον υποδέχτηκε στην είσοδο του Λευκού Οίκου.

Όπως φαίνεται και στα σχετικά πλάνα που δημοσιεύτηκαν, ο Μακρόν είχε την εντύπωση ότι ο Τραμπ θα τον υποδεχόταν στην είσοδο του Λευκού Οίκου, όμως «έπεσε έξω» αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος ήταν άφαντος, με την αντίδραση του Γάλλου Προέδρου να «τα λέει όλα».

Trump does away with the typical token of respect normally awarded world leaders by failing to great Macron as he arrives to the White House.



Imagine the show Trump will give Putin on his arrival. pic.twitter.com/6d8Uj4C0CL