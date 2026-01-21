Συμβαίνει τώρα:
Μάλτα: Η καταιγίδα Χάρι σφυροκοπά το νησί – Τα κύματα μπήκαν στα σπίτια

Ισχυροί άνεμοι, που έφτασαν τα 104 χλμ./ώρα στη Βαλέτα, και υψηλά κύματα προκάλεσαν πλημμύρες, ακυρώσεις πτήσεων και δρομολογίων πλοίων, ξεριζωμένα δέντρα και ζημιές σε σπίτια και καταστήματα
Ισχυροί άνεμοι στη Βαλέτα
Ισχυροί άνεμοι στη Βαλέτα REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Σημαντικές ζημιές προκάλεσε η καταιγίδα «Χάρι», η οποία χτύπησε τη Μάλτα για περισσότερες από 24 ώρες, από τη Δευτέρα έως την Τρίτη, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται στις παραλιακές περιοχές όπου μετατράπηκαν σε λίμνη.

Η καταιγίδα Χάρι σφυροκοπούσε τη Μάλτα με τις εικόνες που έρχονται από διάφορες περιοχές να σοκάρουν. Ισχυροί άνεμοι, που έφτασαν τα 104 χλμ./ώρα στη Βαλέτα, και υψηλά κύματα προκάλεσαν πλημμύρες, ακυρώσεις πτήσεων και δρομολογίων πλοίων, ξεριζωμένα δέντρα και ζημιές σε σπίτια και καταστήματα.

Η Πολιτική Προστασία ανταποκρίθηκε σε πάνω από 180 περιστατικά, ενώ ο στρατός κλήθηκε να συνδράμει πλοία που αντιμετώπισαν δυσκολίες λόγω της θαλασσοταραχής.

Σοβαρά επλήγησαν περιοχές όπως οι Μπιρζεμπούγκα, Μαρσασκάλα, Σλιέμα και Σεντ Τζούλιανς, με κύματα να εισβάλλουν μέσα σε σπίτια. Εκτεταμένες ζημιές σημειώθηκαν και στον δημοφιλή όρμο Ghar Lapsi, όπου καταστράφηκε τμήμα της ράμπας και των σκαλοπατιών πρόσβασης.

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ενώ εκδόθηκαν πορτοκαλί προειδοποιήσεις.

 

 

Οι καιρικές συνθήκες άρχισαν να βελτιώνονται σταδιακά την Τρίτη, με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία να επισημαίνει ότι τέτοια φαινόμενα δεν είναι ασυνήθιστα για την εποχή.

